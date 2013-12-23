properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2013, 10:00

Published 23 декабря 2013, 10:00

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Россияне смогут заработать на инвестировании пенсионных накоплений

23 декабря 2013, 10:00
Сюжет
Пенсии
Одно условие: гражданин должен оставаться в одном и том же пенсионном фонде не менее пяти лет.

Ко второму чтению законопроекта, направленного на создание системы страховых пенсионных накоплений, подготовлены поправки, которые вводят гарантии сохранности не только самих средств, но и дохода от их инвестирования.

Согласно поправкам, если гражданин не будет переводить свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой и обратно в Пенсионный фонд России в течение пяти лет, то по истечении этого срока доход, полученный от инвестирования средств, будет зафиксирован. Если будет показана отрицательная доходность, то при переходе гражданина в другой фонд он все равно получит зафиксированную сумму, пишут «Известия».

Если застрахованное лицо будет чаще, чем раз в пять лет менять пенсионные фонды, то гарантии действовать не будут.

В случае наступления страхового случая в отношении НПФ со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ) гражданину будет гарантирован лишь номинал вне зависимости от сроков инвестирования им пенсионных средств.

#Банки#Пенсионная реформа в рф#Пенсии#Банковский законопроект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика