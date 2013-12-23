Россияне смогут заработать на инвестировании пенсионных накоплений

Posted 23 декабря 2013, 10:00
Published 23 декабря 2013, 10:00
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Ко второму чтению законопроекта, направленного на создание системы страховых пенсионных накоплений, подготовлены поправки, которые вводят гарантии сохранности не только самих средств, но и дохода от их инвестирования.
Согласно поправкам, если гражданин не будет переводить свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой и обратно в Пенсионный фонд России в течение пяти лет, то по истечении этого срока доход, полученный от инвестирования средств, будет зафиксирован. Если будет показана отрицательная доходность, то при переходе гражданина в другой фонд он все равно получит зафиксированную сумму, пишут «Известия».
Если застрахованное лицо будет чаще, чем раз в пять лет менять пенсионные фонды, то гарантии действовать не будут.
В случае наступления страхового случая в отношении НПФ со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ) гражданину будет гарантирован лишь номинал вне зависимости от сроков инвестирования им пенсионных средств.