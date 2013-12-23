Россияне смогут заработать на инвестировании пенсионных накоплений

Согласно поправкам, если гражданин не будет переводить свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой и обратно в Пенсионный фонд России в течение пяти лет, то по истечении этого срока доход, полученный от инвестирования средств, будет зафиксирован. Если будет показана отрицательная доходность, то при переходе гражданина в другой фонд он все равно получит зафиксированную сумму, пишут «Известия».