Субъекты федерации провалили план повышения безопасности на дорогах

Posted 23 декабря 2013, 06:54
Published 23 декабря 2013, 06:54
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Мониторинг причин смертности россиян выявил, что количество погибших в результате ДТП только растет. Согласно планам к 2013 году этот показатель не должен был превысить 12,6% смертей на 100 тыс. населения, но только за девять месяцев 2013 года он уже перевалил за 13,3%. Причем от 20 до 55% случаев смерти от травм, несовместимых с жизнью в результате ДТП, регистрируются на месте аварий.
Правительство РФ, губернаторы и министры подготовили расширенный доклад, в котором отмечают, что субъекты федерации провалили план по улучшению ситуации с безопасностью на дорогах, сообщают «Известия». «На повышение смертности влияют увеличение тяжести аварий, качество дорожного покрытия, нарушения правил дорожного движения, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в докладе.
Как считают авторы доклада, важнейшей межведомственной задачей должна стать мотивация к ответственному поведению за рулем. При этом власти отметили, что мотивировать надо не только репрессивными методами, но и формированием психологических установок и поведенческих моделей с помощью современных методов когнитивной медицины и психологии.
Примерно на таких же принципах основана и новая программа обучения водителей в автошколах. Уже в скором времени автомобилистов будут учить распределять внимание, бороться с усталостью и сонливостью, а кроме того, им объяснят основы бесконфликтного общения на дороге и научат, как вести себя с агрессивными соседями по потоку.