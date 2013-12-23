Субъекты федерации провалили план повышения безопасности на дорогах

Мониторинг причин смертности россиян выявил, что количество погибших в результате ДТП только растет. Согласно планам к 2013 году этот показатель не должен был превысить 12,6% смертей на 100 тыс. населения, но только за девять месяцев 2013 года он уже перевалил за 13,3%. Причем от 20 до 55% случаев смерти от травм, несовместимых с жизнью в результате ДТП, регистрируются на месте аварий.