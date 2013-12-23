В Пальниках пожилая женщина попала под грузовой поезд

По предварительным данным, пожилая женщина проходила лечение в Пальниковском психоневрологическом интернате, где проживала более 30 лет. Накануне вечером, возвращаясь в интернат из поселка Пальники, женщина шла вдоль железнодорожного полотна и не реагировала на поданные машинистом поезда звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, женщина погибла на месте.