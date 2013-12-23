В Пальниках пожилая женщина попала под грузовой поезд

Posted 23 декабря 2013, 10:51
Published 23 декабря 2013, 10:51
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Вечером 22 декабря на станции Пальники перегона «Пальники-Левшино» Свердловской железной дороги произошел несчастный случай: грузовой поезд смертельно травмировал 62-летнюю жительницу Пермского края. По факту случившегося Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку.
По предварительным данным, пожилая женщина проходила лечение в Пальниковском психоневрологическом интернате, где проживала более 30 лет. Накануне вечером, возвращаясь в интернат из поселка Пальники, женщина шла вдоль железнодорожного полотна и не реагировала на поданные машинистом поезда звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, женщина погибла на месте.