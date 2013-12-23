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Posted 23 декабря 2013, 10:51

Published 23 декабря 2013, 10:51

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Пальниках пожилая женщина попала под грузовой поезд

23 декабря 2013, 10:51
Погибшая была пациенткой психоневрологического интерната.

Вечером 22 декабря на станции Пальники перегона «Пальники-Левшино» Свердловской железной дороги произошел несчастный случай: грузовой поезд смертельно травмировал 62-летнюю жительницу Пермского края. По факту случившегося Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку.

По предварительным данным, пожилая женщина проходила лечение в Пальниковском психоневрологическом интернате, где проживала более 30 лет. Накануне вечером, возвращаясь в интернат из поселка Пальники, женщина шла вдоль железнодорожного полотна и не реагировала на поданные машинистом поезда звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, женщина погибла на месте.

В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия. Тело погибшей направлено для проведения медицинского исследования. Опрошены машинист и помощник машиниста поезда. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего, сообщает Уральское СУ на транспорте.

#Происшествия#Несчастный случай#Попала под поезд
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