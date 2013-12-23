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Posted 23 декабря 2013, 08:03

Published 23 декабря 2013, 08:03

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Жительница Соликамского района Пермского края замерзла насмерть

23 декабря 2013, 08:03
Следователи не обнаружили на теле признаков насилия, предварительная причина смерти - переохлаждение организма.

22 декабря в полицию Соликамского района поступило сообщение о том, что в гаражном массиве у дома по улице Набережная обнаружен труп женщины. Следователи, выехавшие на место происшествия, установили предварительную причину смерти — общее переохлаждение организма.

Сотрудники полиции установили личность женщины. Ею оказалась 52-летняя жительница одного из соседних домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия
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