Жительница Соликамского района Пермского края замерзла насмерть

Posted 23 декабря 2013, 08:03
Published 23 декабря 2013, 08:03
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
22 декабря в полицию Соликамского района поступило сообщение о том, что в гаражном массиве у дома по улице Набережная обнаружен труп женщины. Следователи, выехавшие на место происшествия, установили предварительную причину смерти — общее переохлаждение организма.
Сотрудники полиции установили личность женщины. Ею оказалась 52-летняя жительница одного из соседних домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.