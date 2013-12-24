Фотографии, которые сделали этот год

Posted 24 декабря 2013, 03:00
Published 24 декабря 2013, 03:00
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Колесо обозрения
В мае парк имени Горького показал новое колесо обозрения. Аттракцион оказался в два раза выше прежнего. Диаметр самого колеса составляет 42 метра, общая масса всех конструкций — 162 тонны.
Полный круг Большое Колесо делает примерно за 8 минут. Летом колесо стало работать и ночью. Увидеть ночной город можно было до конца сентября. За все лето на на аттракционе ночью прокатились примерно 40 000 тысяч человек.
Казаки vs «Kazaky»
В августе этого года в Пермь приезжала скандальная группа «Kazaky». О скандальности группы, как и о ее существовании многие пермяки узнали по вине Прикамского казачьего округа. Вечером 24 августа у ночного клуба «Q2» в Перми прошел пикет казаков против выступления украинской группы, которая, по мнению организаторов акции, пропагандирует гомосексуализм.
Арт-директор клуба «Q2» Илья Лебедев рассказал Properm.ru, что руководство к пикету казаков отнеслось спокойно. Вопрос об отмене концерта даже не стоял. Единственное, что несколько смутило арт-директора, большое количество людей, купивших билеты заранее в кассах, не пришло. По мнению Лебедева, люди просто испугались.
Археологические раскопки
У каждого из нас свой скелет в шкафу. У города, как оказалось, тоже. Около тридцати захоронений было найдено в самом центре Перми.
Раскапывая усадьбу 18 века на улице Пермская, археологи ПГНИУ наткнулись на гробы, обернутые берестой. Археологи предполагают, что наткнулись на старообрядческое кладбище, хотя оно оно не упоминается ни в одном известном историческом документе. Полевой этап работ уже закончен, началась «кабинетная» работа. К какому периоду относится кладбище, пока неясно.
«Белые ночи»
Фестиваль «Белые ночи» стал знаковым событием уходящего 2013 года. Несмотря на множество скандалов, именно его пермяки чаще всего вспоминали как самое яркое событие в жизни города. Городок неоднократно проверяла счетная палата, пермские антимонопольщики хотели завести дело, в итоге фестиваль закончился уже через месяц. 24 июня рабочие начали демонтаж городка.
Велопробег
В этом году в седьмой раз прошел велопробег «Пермское кольцо-2013».Общая протяженность основного маршрута составила 60 километров.
Патрулирование трассы Пермь-Березники
Совместно с ГИБДД и авиационным отрядом МВД России Properm.ru совершил патрулирование трассы «Пермь — Березники». За один вертолетный рейд было пресечено больше сотни нарушений ПДД. Столько стоит один час полета вертолета МИ-8, призванного предупреждать аварийность, а, значит, и смертность. Кто считал, сколько стоит жизнь человека?
Демонтаж ордена Ленина
16 ноября, рано утром рабочие начали разбирать орден Ленина возле отеля «Прикамье». Время было выбрано не случайно: администрация отеля планировала, что демонтаж пройдет тихо и незаметно. Однако уже в начале одиннадцатого на месте был глава города Перми Игорь Сапко, начальник департамента по культуре и молодежной политике Пермского края Вячеслав Торчинский, представители коммунистической партиии и полиция.
Поиски пропавшего в Краснокамске мальчика
Мальчик, пропавший еще в начале октября, до сих пор не найден. Группа следователей-криминалистов попыталась поставить точку в деле и прибыла в Краснокамск для обследования водоемов. Ознакомиться с работой экспертов ездили и журналисты Properm.ru.
Русский марш
В День народного единства в Перми прошел традиционный «Русский марш». Акция собрала порядка тысячи человек. По словам организатора, за маршем наблюдали около 300 сотрудников ОМОНа и полиции, 200 курсантов.
Отшельники в Черепаново
В 2013 году Properm.ru представил читателям серию материалов про путь в деревню Черепаново и ее обитателей. Все, что сотрудники редакции знали об отшельниках — они не любят цивилизацию и все, что с ней связано — чипы, паспорта и штрих-коды. По мнению «непоминающих» эти атрибуты современного общества являются признаками апокалипсиса и «знаками антихриста».
Игорь Сапко и набережная
История с набережной скандала наделала не меньше, чем фестивальный городок «Белых ночей» или демонтаж ордена Ленина. На выездном совещании в конце октября глава Перми собственноручно проверил прочность установленных фонарей и качество уложенной плитки на набережной Перми. Пользователи Properm.ru на репортаж отреагировали весьма оживленно. Один из наших читателей под ником b_m_s окрестил материал как «кладезь мемов».