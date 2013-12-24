Фотографии, которые сделали этот год

В 2013 году Properm.ru представил читателям серию материалов про путь в деревню Черепаново и ее обитателей. Все, что сотрудники редакции знали об отшельниках — они не любят цивилизацию и все, что с ней связано — чипы, паспорта и штрих-коды. По мнению «непоминающих» эти атрибуты современного общества являются признаками апокалипсиса и «знаками антихриста».