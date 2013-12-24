Команда «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» заняла второе место в конкурсе «Мистер и Мисс ЛУКОЙЛ-2013»

В этом году в состязании приняли участие сотрудники девяти организаций группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края. На первом этапе конкурса под названием «Один в один» участники предстали в образах телезвезд, певцов или других известных личностей. У кого получалось точнее попасть в нужный образ, тот и получал самый высокий балл.