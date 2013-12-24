properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2013, 04:19

Published 24 декабря 2013, 04:19

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Команда «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» заняла второе место в конкурсе «Мистер и Мисс ЛУКОЙЛ-2013»

24 декабря 2013, 04:19
Очередной региональный корпоративный конкурс «Мистер и Мисс «ЛУКОЙЛ» - 2013» прошел во Дворце культуры им.Ю.А.Гагарина.

В этом году в состязании приняли участие сотрудники девяти организаций группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края. На первом этапе конкурса под названием «Один в один» участники предстали в образах телезвезд, певцов или других известных личностей. У кого получалось точнее попасть в нужный образ, тот и получал самый высокий балл.

Защищать честь ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выпало молодым специалистам — экономисту по материально-техническому снабжению компании Екатерине Калягиной и оператору технологических установок Юрию Демину. Они первыми вышли на сцену и устроили фантастическое шоу Леди Гаги и Элтона Джона.

Их соперники к конкурсу подготовились не менее основательно. Тимати и Ксения Собчак в исполнении пары молодых работников ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтепродукт» настолько были схожи с реальными звездами, что зал узнал их даже без представления.

В зале не было свободных мест: поддержать свою команду дело чести для всех организаций группы «ЛУКОЙЛ». Перед каждым номером — речевки в поддержку конкурсантов. На самую громкую и подготовленную группу поддержки жюри тоже обращало внимание.

На время выступления следующей пары зрители словно оказались в эфире популярного телешоу «Вечерний Ургант». В гостях у Ивана Урганта — манерная, утонченная Анастасия Волочкова.

Следующая пара заразила зал рок-н-роллом, представив на сцене пародию на выступление двух звезд мировой сцены — Бритни Спирс и Элвиса Пресли.

К середине конкурса многим зрителям было тяжело усидеть на месте: они вставали и начинали «пританцовывать» под выступления любимых команд.

Пара «ЛУКОЙЛ-УРЦ» примерила на себя образы современных российских звезд Нюши и Тимура Родригеса. И, судя по восторженному ответу зала, не прогадала.

После всех выступлений в конкурсе «Один в один» жюри приступило к подсчету баллов. Волнительный момент для всех. Однако команды еще смогут наверстать упущенные баллы в следующем конкурсе, который называется «Самый умный».

Следующее испытание конкурсантов — интеллектуальный марафон от «Тины Канделаки» в импровизированном телешоу «Самый умный».

— С помощью какой фразы можно выкрутиться из любой ситуации? — задает вопрос ребятам ведущая.

— Нет! — отвечает находчивая Катя.

— Без чего не выжить в лесу?

— Без палки -копалки!

Оценив ответы команд в конкурсе «Самый умный», жюри взяло паузу для подсчета голосов. Решение далось нелегко: определить лучших из лучших практически невозможно. Все тщательно готовились к конкурсу, шили костюмы, часами репетировали номера. Победу одержала команда ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтегазпереработка». Почетные титулы «Вице-мистер и Вице-мисс «ЛУКОЙЛ» — 2013» получили Екатерина Калягина и Юрий Демин из ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез».

Екатерина Калягина, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: К званию вице-мисс я отнеслась спокойно — это достойный результат и, главное, не хуже чем у наших предшественников. В прошлом году наши ребята тоже заняли второе место. Хотя корону, что уж скрывать, получить хотелось!

Остальные участники конкурса получили награды в разных номинациях: «Изысканность», «Артистичность», «Очарование», «Стиль», «Позитив», «Грация» и «Оригинальность».

#Новости партнеров#Лукойл-пермнефтеоргсинтез-нк#Лукойл-пермнефтеоргсинтез#Пнос
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика