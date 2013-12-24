Команда «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» заняла второе место в конкурсе «Мистер и Мисс ЛУКОЙЛ-2013»

Posted 24 декабря 2013, 04:19
Published 24 декабря 2013, 04:19
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В этом году в состязании приняли участие сотрудники девяти организаций группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края. На первом этапе конкурса под названием «Один в один» участники предстали в образах телезвезд, певцов или других известных личностей. У кого получалось точнее попасть в нужный образ, тот и получал самый высокий балл.
Защищать честь ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выпало молодым специалистам — экономисту по материально-техническому снабжению компании Екатерине Калягиной и оператору технологических установок Юрию Демину. Они первыми вышли на сцену и устроили фантастическое шоу Леди Гаги и Элтона Джона.
Их соперники к конкурсу подготовились не менее основательно. Тимати и Ксения Собчак в исполнении пары молодых работников ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтепродукт» настолько были схожи с реальными звездами, что зал узнал их даже без представления.
В зале не было свободных мест: поддержать свою команду дело чести для всех организаций группы «ЛУКОЙЛ». Перед каждым номером — речевки в поддержку конкурсантов. На самую громкую и подготовленную группу поддержки жюри тоже обращало внимание.
На время выступления следующей пары зрители словно оказались в эфире популярного телешоу «Вечерний Ургант». В гостях у Ивана Урганта — манерная, утонченная Анастасия Волочкова.
Следующая пара заразила зал рок-н-роллом, представив на сцене пародию на выступление двух звезд мировой сцены — Бритни Спирс и Элвиса Пресли.
К середине конкурса многим зрителям было тяжело усидеть на месте: они вставали и начинали «пританцовывать» под выступления любимых команд.
Пара «ЛУКОЙЛ-УРЦ» примерила на себя образы современных российских звезд Нюши и Тимура Родригеса. И, судя по восторженному ответу зала, не прогадала.
После всех выступлений в конкурсе «Один в один» жюри приступило к подсчету баллов. Волнительный момент для всех. Однако команды еще смогут наверстать упущенные баллы в следующем конкурсе, который называется «Самый умный».
Следующее испытание конкурсантов — интеллектуальный марафон от «Тины Канделаки» в импровизированном телешоу «Самый умный».
— С помощью какой фразы можно выкрутиться из любой ситуации? — задает вопрос ребятам ведущая.
— Нет! — отвечает находчивая Катя.
— Без чего не выжить в лесу?
— Без палки -копалки!
Оценив ответы команд в конкурсе «Самый умный», жюри взяло паузу для подсчета голосов. Решение далось нелегко: определить лучших из лучших практически невозможно. Все тщательно готовились к конкурсу, шили костюмы, часами репетировали номера. Победу одержала команда ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтегазпереработка». Почетные титулы «Вице-мистер и Вице-мисс «ЛУКОЙЛ» — 2013» получили Екатерина Калягина и Юрий Демин из ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез».
Остальные участники конкурса получили награды в разных номинациях: «Изысканность», «Артистичность», «Очарование», «Стиль», «Позитив», «Грация» и «Оригинальность».