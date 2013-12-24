Пермяк пытался взломать банкомат, чтобы отпраздновать свой день рождения

Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. При себе у него была «болгарка» и охотничий нож. Ущерб от преступных посягательств составил 50 тысяч рублей. Как объяснил подозреваемый, деньги ему нужны были для празднования своего дня рождения.