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Posted 24 декабря 2013, 03:56

Published 24 декабря 2013, 03:56

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Пермяк пытался взломать банкомат, чтобы отпраздновать свой день рождения

24 декабря 2013, 03:56
Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

В 5:20 в дежурную часть отдела полиции №7 поступило сообщение о том, что в одном из помещений по улице Куйбышева, где расположены банкоматы, сработала сигнализация.

Молодой человек с помощью «болгарки» пропилил отверстие к металлическому сейфу, где хранились денежные средства. Однако в этот момент сработали датчики сигнализации и похитителю пришлось бежать.

Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. При себе у него была «болгарка» и охотничий нож. Ущерб от преступных посягательств составил 50 тысяч рублей. Как объяснил подозреваемый, деньги ему нужны были для празднования своего дня рождения.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Сейчас 23-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

#Банки#Банкомат#Взлом банкомата
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