В 2014 году рост зарплаты у россиян съест инфляция

В России доходы наемных сотрудников в новом году вырастут всего на 7,8% (против роста на 9% в 2013 и на 11% в 2012), ожидают в Hay Group. Тем не менее это один из самых высоких показателей роста доходов населения в Европе. В среднем же по региону зарплаты увеличатся всего на 3,1%.