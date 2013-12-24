В 2014 году рост зарплаты у россиян съест инфляция

Posted 24 декабря 2013, 03:40
Published 24 декабря 2013, 03:40
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В 2014 году рост зарплат в России замедлится почти до уровня инфляции (7,8%). Об этом пишет газета «РБК daily» со ссылкой на исследование международной консалтинговая компания Hay Group.
В России доходы наемных сотрудников в новом году вырастут всего на 7,8% (против роста на 9% в 2013 и на 11% в 2012), ожидают в Hay Group. Тем не менее это один из самых высоких показателей роста доходов населения в Европе. В среднем же по региону зарплаты увеличатся всего на 3,1%.
В Hay Group негативный тренд связывают с сокращением ВВП во многих странах. В отсутствие роста экономики повышать зарплату и нанимать новых сотрудников компаниям просто не на что.
Ранее Goldman Sachs предупреждал о риске массовых сокращений в России. «Сегодня мы видим существенный рост доли зарплат в ВВП: если зарплаты растут на 10%, то ВВП — только на 2%, — говорил главный экономист инвестбанка по России Клеменс Графе. — Компании столкнулись с сокращением рентабельности. Если она не вырастет, это может привести к увольнениям и росту безработицы».