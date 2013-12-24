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Posted 24 декабря 2013, 13:58

Published 24 декабря 2013, 13:58

Modified 9 января, 13:58

Updated 9 января, 13:58

В Перми откроются два демократичных паба под брендом «Terkin»

24 декабря 2013, 13:58
Первый заработает на ул. Советская, 52 в помещении, которое ранее занимало кафе «Уми». Второй рядом с «Уми» на ул. Куйбышева, 49.

Из-за перенасыщенности рынка ряд заведений «Уми» может сменить формат на «демократичный паб». Об этом Properm.ru рассказала генеральный директор сети ресторанов и кафе «Уми» Ильза Овсянникова.

«В заведениях под брендом „Terkin“ мы делаем ставку на демократичные цены, оригинальную атмосферу и интерактивные мероприятия, — сообщила ресторатор. — Средний чек составит около 500 рублей, бокал пива будет стоить 90 рублей. В пабах мы организуем просмотр спортивных мероприятий, творческие мастерские, концертные площадки».

Одно из принципиальных отличий «Terkin» от существующих пабов — демократичность.

 

Ильза Овсянникова: В Англии пабы — это доступные заведения для населения. Пермские пабы точно не для всех, там достаточно высокий чек. Мы хотим представить бюджетный вариант. Пиво в «Terkin» будет поставляться с ресторана-пивоваренного завода «Кама».

 

В Перми в ближайшее время заработают два паба под брендом «Terkin». Первый будет открыт в конце этой недели на ул. Советская, 52, в помещении, которое ранее занимало кафе «Уми». Второй откроется после 10 января рядом с «Уми» на ул. Куйбышева, 49. Каждое заведение рассчитано примерно на 50 посадочных мест.

«Пермский рынок перегружен суши-барами», — объясняет ресторатор. Ильза Овсянникова не исключает, что и другие кафе «Уми» заменят пабы.

Объем инвестиций в проект пока не раскрывается.

#Бизнес#Кафе#Ресторан
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