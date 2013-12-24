В Перми откроются два демократичных паба под брендом «Terkin»

В Перми в ближайшее время заработают два паба под брендом «Terkin». Первый будет открыт в конце этой недели на ул. Советская, 52, в помещении, которое ранее занимало кафе «Уми». Второй откроется после 10 января рядом с «Уми» на ул. Куйбышева, 49. Каждое заведение рассчитано примерно на 50 посадочных мест.