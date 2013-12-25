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Posted 25 декабря 2013, 11:11

Published 25 декабря 2013, 11:11

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Госкорпорации будут отчитываться о зарплатах своих сотрудников

25 декабря 2013, 11:11
Премьер-министр России пояснил, что мера носит антикоррупционный характер.

Участники Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) займутся проработкой вопроса о раскрытии зарплат работников коммерческого сектора. Речь идет о сотрудниках госкорпораций и предприятий с преобладающим государственным участием, пишет «РИА Новости».

РТК призвана регулировать социально-экономические, трудовые и профессиональные интересы сторон социального партнерства на федеральном уровне. В состав комиссии входят представители общероссийских объединений профсоюзов, работодателей и власти.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что это важно не только потому, что людям нужно знать, кто сколько зарабатывает, но и потому, что это антикоррупционная мера.

#Банки#Доходы#Зарплаты
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