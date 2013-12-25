Госкорпорации будут отчитываться о зарплатах своих сотрудников

Posted 25 декабря 2013, 11:11
Published 25 декабря 2013, 11:11
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Участники Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) займутся проработкой вопроса о раскрытии зарплат работников коммерческого сектора. Речь идет о сотрудниках госкорпораций и предприятий с преобладающим государственным участием, пишет «РИА Новости».
РТК призвана регулировать социально-экономические, трудовые и профессиональные интересы сторон социального партнерства на федеральном уровне. В состав комиссии входят представители общероссийских объединений профсоюзов, работодателей и власти.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что это важно не только потому, что людям нужно знать, кто сколько зарабатывает, но и потому, что это антикоррупционная мера.