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Posted 25 декабря 2013, 09:38

Published 25 декабря 2013, 09:38

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

К поискам пропавшего в Краснокамске мальчика подключились московские волонтеры

К поискам пропавшего в Краснокамске мальчика подключились московские волонтеры

25 декабря 2013, 09:38
Фото: Properm.ru.
В Пермский край отправились волонтеры московского проекта «Не допусти!».

К поискам пропавшего в Краснокамске Николая У. (имя изменено) присоединились активисты социального проекта «Не допусти!». Информацию о пропавшем мальчике участники движения разместили на своем сайте. Кроме того, в Краснокамске они сняли видеосюжет, который, как они надеются что этот сюжет «приблизит на несколько пунктов понимание существования проблемы пропавших детей».

Напомним, в октябре в Краснокамске без вести пропал 7-летний мальчик. 11 октября в 11.30 после школы он попрощался со своим одноклассником около перекрестка улиц Матросова и Красной в Краснокамске и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

#Видео#Общество
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