К поискам пропавшего в Краснокамске мальчика подключились московские волонтеры

К поискам пропавшего в Краснокамске Николая У. (имя изменено) присоединились активисты социального проекта «Не допусти!». Информацию о пропавшем мальчике участники движения разместили на своем сайте. Кроме того, в Краснокамске они сняли видеосюжет, который, как они надеются что этот сюжет «приблизит на несколько пунктов понимание существования проблемы пропавших детей».