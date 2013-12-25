К поискам пропавшего в Краснокамске мальчика подключились московские волонтеры

Posted 25 декабря 2013, 09:38
Published 25 декабря 2013, 09:38
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
К поискам пропавшего в Краснокамске Николая У. (имя изменено) присоединились активисты социального проекта «Не допусти!». Информацию о пропавшем мальчике участники движения разместили на своем сайте. Кроме того, в Краснокамске они сняли видеосюжет, который, как они надеются что этот сюжет «приблизит на несколько пунктов понимание существования проблемы пропавших детей».
Напомним, в октябре в Краснокамске без вести пропал 7-летний мальчик. 11 октября в 11.30 после школы он попрощался со своим одноклассником около перекрестка улиц Матросова и Красной в Краснокамске и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.