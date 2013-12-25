Прокуратура начала взыскание 318,5 тыс. рублей с преподавателя ПНИПУ

Posted 25 декабря 2013, 05:19
Published 25 декабря 2013, 05:19
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Свердловский районный суд Перми удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с Аллы Поддубновой в доход Российской Федерации суммы взяток, полученных в результате совершения противоправных действий в размере 318, 5 тысяч рублей.
Приговором Свердловского районного суда города Перми от 2 июля 2012 старший преподаватель кафедры прикладной физики ПНИПУ Поддубнова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
Установлено, что в период с января 2009 по сентябрь 2009 года Поддубнова неоднократно получала от своих студентов денежные средства за выставление им без фактической проверки знаний положительных оценок в течение семестра по предмету «физика», а также за экзамен и зачеты по тому же предмету.
Всего в ходе следствия было установлено 56 фактов незаконного получения взяток преподавателем.
Ранее Свердловский районный суд приговорил Поддубнову к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.