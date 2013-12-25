Прокуратура начала взыскание 318,5 тыс. рублей с преподавателя ПНИПУ

Установлено, что в период с января 2009 по сентябрь 2009 года Поддубнова неоднократно получала от своих студентов денежные средства за выставление им без фактической проверки знаний положительных оценок в течение семестра по предмету «физика», а также за экзамен и зачеты по тому же предмету.