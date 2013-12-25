Провал в Мотовилихе будут устранять до конца дня. ФОТО

Напомним, вечером 24 декабря напротив дома №17 по улице Ивановская при производстве аварийных работ на канализационном коллекторе произошел провал грунта, в результате которого два грузовых автомобиля оказались в глубокой яме. В настоящее время автомобили эвакуировали с места происшествия, никто из людей не пострадал.