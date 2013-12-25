Провал в Мотовилихе будут устранять до конца дня. ФОТО

Posted 25 декабря 2013, 06:31
Published 25 декабря 2013, 06:31
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Последствия коммунальной аварии, произошедшей 24 декабря в Мотовилихинском районе Перми, будут устранять минимум до конца сегодняшнего дня, сообщили Properm.ru в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Напомним, вечером 24 декабря напротив дома №17 по улице Ивановская при производстве аварийных работ на канализационном коллекторе произошел провал грунта, в результате которого два грузовых автомобиля оказались в глубокой яме. В настоящее время автомобили эвакуировали с места происшествия, никто из людей не пострадал.
Аварийной бригаде предстоит заделать провал, так как улица Ивановская является проезжей. В настоящее время въезд на улицу со стороны Уральской закрыт. Жители близлежащих домов рассказали Properm.ru, что аварийного отключения воды не происходило. Отметим, что сегодня около 11 часов утра на объекте работала одна единица техники.