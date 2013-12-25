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Posted 25 декабря 2013, 10:44

Published 25 декабря 2013, 10:44

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Центр Перми «встал» из-за столкновения двух трамваев

25 декабря 2013, 10:44
Вагоны «притерлись» на перекрестке улиц Куйбышева и Ленина.

Сегодня около 16.00 на перекрестке Куйбышева-Ленина в центре Перми произошло столкновение двух трамваев маршрута №7. Как рассказал Properm.ru очевидец событий, один вагон «притерся» с другим при повороте.

Из-за ДТП на участке дороги образовался затор. Автомобили, двигающиеся в сторону Перми Второй со стороны Комсомольского проспекта, вынуждены объезжать перекресток по «встречке». Не могут продолжить движение в эту сторону и троллейбусы.

Отметим, что задержки с движением трамваев в последнее время случаются в Перми регулярно. В последний раз все трамваи «стояли» на этом же участке на прошлой неделе.

Фото: Properm.ru
#Авто#Трамвай#Трамваи
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