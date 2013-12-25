В 2014 году пенсионных фондов и страховых компаний станет меньше

В обзоре отмечается, что за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013 года на рынке стало на 76 страховщиков меньше. Дальнейший рост страховых выплат может привести к ухудшению финансового состояния компаний, в частности у страховщиков с высокой концентрацией на одном виде страхования, поясняется в обзоре.