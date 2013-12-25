В 2014 году пенсионных фондов и страховых компаний станет меньше

Posted 25 декабря 2013, 09:40
Published 25 декабря 2013, 09:40
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Служба Банка России по финансовым рынкам ожидает в следующем году сокращения числа страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, пишет РБК daily. Такой прогноз ЦБ дает в «Обзоре финансовой стабильности» за первое полугодие 2013 года, в котором выявляются причины сжатия рынков. У страховщиков может ухудшиться финансовое состояние, а некоторые НПФ не преодолеют испытание в виде акционирования.
По данным Центробанка, на рынке страховых услуг существенно снизились годовые темпы прироста объема страховых взносов — с 22,6 до 13,3%. Сдерживающим фактором стало снижение темпов экономического развития. Среди причин также выделяют замедление роста рынка кредитования населения и ужесточение требований к капиталу страховщиков.
В обзоре отмечается, что за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013 года на рынке стало на 76 страховщиков меньше. Дальнейший рост страховых выплат может привести к ухудшению финансового состояния компаний, в частности у страховщиков с высокой концентрацией на одном виде страхования, поясняется в обзоре.
Число НПФ за указанный период уменьшилось на 17, причем, 10 из них работали в сфере обязательного пенсионного страхования. Отчасти уменьшение количества фондов на рынке произошло из-за вступивших в силу в 2012 году повышенных требований к размеру и составу имущества для обеспечения уставной деятельности.
В следующем году пенсионным фондам предстоит пройти несколько испытаний: смену организационно-правовой формы на акционерную и вступление в систему гарантирования пенсионных накоплений. Изменения будут проходить в условиях отсутствия поступлений новых взносов. Вероятно, в результате изменений произойдет некоторое сокращение рынка НПФ как по объему поступающих взносов, так и по количеству фондов, резюмировал ЦБ в обзоре.