Экскурсия Properm.ru: Volkswagen. Березники. Гут!

В Пермском крае привлекательным для развития автомобильного бизнеса становится город Березники, крупный промышленный центр, «химическая столица» Прикамья. Предприятия березниковского промышленного узла — «Уралкалий», «Ависма», «УралХим», «Сода-Хлорат» и другие — развиваются, развивая за собой и территорию. Начавшийся из-за калийных провалов отток населения из Березников в 2013 году почти замер, несколько миллиардов рублей будет инвестировано в перенос части города от провалов ближе к Усолью, все местные гостиницы под завязку заселены иностранными техническими специалистами и инвесторами — деловая жизнь в Березниках бьет ключом. Где есть бизнес, нужны машины: дорогие для начальства, доступные для труженников, надежные и выносливые для трудов и разъездов.