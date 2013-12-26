Экскурсия Properm.ru: Volkswagen. Березники. Гут!

Posted 26 декабря 2013, 07:30
Published 26 декабря 2013, 07:30
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
По мнению федеральных экспертов в автомобильном бизнесе, новый вектор развития кроется в малых городах. Секрет успеха здесь понятен: инвестиционные требования к небольшим автоцентрам снижены, а наладить бизнес-процессы и соблюсти требования по стандартам автобрендов для опытных игроков региональных рынков совсем не сложно.
В Пермском крае привлекательным для развития автомобильного бизнеса становится город Березники, крупный промышленный центр, «химическая столица» Прикамья. Предприятия березниковского промышленного узла — «Уралкалий», «Ависма», «УралХим», «Сода-Хлорат» и другие — развиваются, развивая за собой и территорию. Начавшийся из-за калийных провалов отток населения из Березников в 2013 году почти замер, несколько миллиардов рублей будет инвестировано в перенос части города от провалов ближе к Усолью, все местные гостиницы под завязку заселены иностранными техническими специалистами и инвесторами — деловая жизнь в Березниках бьет ключом. Где есть бизнес, нужны машины: дорогие для начальства, доступные для труженников, надежные и выносливые для трудов и разъездов.
В 2012 году компания ЭКС АВТО открыла в Березниках автоцентр Nissan. Большая часть местных владельцев автомобилей Nissan стала клиентами сервиса, доля бренда в регионе увеличилась — опыт оказался успешным и был транслирован на новое открытие. В 2013 году ЭКС АВТО получил статус официального дилера Volkswagen в Березниках и открыл новый автоцентр «Экс Моторс».
Почему Volkswagen? Во-первых, среди массовых автомобильных брендов Volkswagen является уважаемым среди автовладельцев и показывает хорошие результаты годовых продаж. Несколько лет марка стабильно держится в топ-10 самых продаваемых иномарок в России, а в Пермском крае дела Volkswagen идут и того лучше — стабильный топ-5.
Во-вторых, контакт с импортером «Фольксваген Групп Рус» (ФГР) у компании ЭКС АВТО уже отлажен, ведь в Перми успешно работают автоцентры представляемых ФГР брендов Skoda и SEAT. К тому же автоцентр Skoda (Нэкст Авто) входит в российский топ-20 по индексу приверженности клиентов. Имея опыт такого сотрудничества, половина бизнес-процессов — поставки автомобилей, поставки и заказ запчастей, обучение сотрудников — налаживаются сами собой.
Первые результаты продаж уже есть. Интересы местной публики полярны: клиенты приходят за Touareg и Polo седаном. По словам руководителя отдела продаж Volkswagen «Экс Моторс» Ирины Байдериной, заметен интерес и к нишевым моделям.
Планы на грядущий 2014 год у березниковского Volkswagen — развиваться и еще раз развиваться, выдерживая конкуренцию с представленными в городе Chevrolet, Nissan, Hyundai и Mitsubishi. Потенциал имеется: по планам компании за счет продаж Volkswagen в Березниках доля бренда в "северном кусте" подрастет на 50-60%.
Осмотримся, что есть в активе «Экс Моторс» для осуществления планов. Сам автоцентр расположен недалеко от центра города, почти по прямой от въезда-выезда из города.
Шоу-рум выполнен по всем корпоративным стандартам Volkswagen, без этого ФГР не дает разрешения на старт работы. Те, кто неоднократно был в разных автоцентрах Volkswagen, наверняка отмечали оригинальную немецкую мебель. Здесь точно такая же — все по стандарту.
Да, за обслуживанием автомобиля здесь можно наблюдать. Сервис нового автоцентра имеет 5 постов и интерактивную приемку. Вся аппаратура для осуществления диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей Volkswagen здесь есть, включая сертифицированный дилерский сканер VAG.
Что с ценами на обслуживание автомобилей? Может, «вагеновладельцам» на ТО выгоднее сюда ездить? Да, если они живут, к примеру, в Соликамске, Красновишерске или даже Кудымкаре — безусловно. Если ремонтные или сервисные работы займут много времени, можно взять подменный автомобиль. Здесь его роль исполняет Volkswagen Jetta.
Пермякам, прежде чем мчаться за 180 км специально ради ТО, стоит хорошо поразмыслить. Стоимость обслуживания здесь почти не отличается от других дилерских центров, потому как цены — рекомендованные ФГР. Другое дело, если вы здесь с оказией: очередей в сервис почти нет, а приезжий автомобиль стараются принять сразу же.
Наблюдаем за рабочим процессом. Березниковцы в новый автоцентр приезжают охотно: посмотреть, полюбопытствовать, прицениться.
Рассмотреть автоцентр Volkswagen в деталях вы сможете в Фотогалерее ниже. А пока что спросим у топ-менеджмента ЭКС АВТО о том, что интересует многих: повторит ли березниковский Volkswagen путь березниковского Nissan — придет ли компания с этим брендом в Пермь? Ответ вышел с интригой.
Фото автора