Гипермаркет «Лента» встречает первых покупателей. Фоторепортаж Properm.ru

Заявленный ассортимент гипермаркета — около 2 тысяч наименований. Пермяки, уже побывавшие в «Ленте», активно обсуждают как цены, так и разнообразие товаров. Большинство сходятся во мнении, что новый сильный конкурент на пермском рынке ритейла — это плюс, хотя ни по ценам, ни по количеству товаров гипермаркет на Парковом практически не отличается от похожих магазинов, работающих в Перми.