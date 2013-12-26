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Posted 26 декабря 2013, 10:53

Published 26 декабря 2013, 10:53

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Гипермаркет «Лента» встречает первых покупателей. Фоторепортаж Properm.ru

26 декабря 2013, 10:53
Открытие магазина, переносившееся несколько раз, наконец, состоялось.

«Не пускают конкуренты», — именно так большинство пермяков, ждавших открытия нового гипермаркета в Перми, объясняли возникшие у питерского ритейлера проблемы. В самой «Ленте» затруднение списывали на «технические проблемы», никак не конкретизируя эту фразу. 25 декабря без лишней помпы тестовое открытие магазина на Парковом все же состоялось.

Заявленный ассортимент гипермаркета — около 2 тысяч наименований. Пермяки, уже побывавшие в «Ленте», активно обсуждают как цены, так и разнообразие товаров. Большинство сходятся во мнении, что новый сильный конкурент на пермском рынке ритейла — это плюс, хотя ни по ценам, ни по количеству товаров гипермаркет на Парковом практически не отличается от похожих магазинов, работающих в Перми.

Константин-777, пользователь форума Teron.ru:Был вчера в 18.00 часов, ничего особенного незаметил. Ассортимент тот же что и в Вивате или Шоколаде. Хлеб уже не свежий, хотя заметил что есть своя мини пекарня. Видимо как распродадут весь хлеб так начнут свежий печь, цены на чай не дешевле чем в той же Пятерочке или Магните.
Фото: Кирилл Козлов
#Недвижимость#Спецпроекты#Лента
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