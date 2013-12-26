Гипермаркет «Лента» встречает первых покупателей. Фоторепортаж Properm.ru

Posted 26 декабря 2013, 10:53
Published 26 декабря 2013, 10:53
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
«Не пускают конкуренты», — именно так большинство пермяков, ждавших открытия нового гипермаркета в Перми, объясняли возникшие у питерского ритейлера проблемы. В самой «Ленте» затруднение списывали на «технические проблемы», никак не конкретизируя эту фразу. 25 декабря без лишней помпы тестовое открытие магазина на Парковом все же состоялось.
Заявленный ассортимент гипермаркета — около 2 тысяч наименований. Пермяки, уже побывавшие в «Ленте», активно обсуждают как цены, так и разнообразие товаров. Большинство сходятся во мнении, что новый сильный конкурент на пермском рынке ритейла — это плюс, хотя ни по ценам, ни по количеству товаров гипермаркет на Парковом практически не отличается от похожих магазинов, работающих в Перми.