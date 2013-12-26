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Posted 26 декабря 2013, 02:32

Published 26 декабря 2013, 02:32

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Совфед завернул проект закона об экзаменах по русскому языку для мигрантов

26 декабря 2013, 02:32
Сенаторы нашли в тексте документа много ошибок.

Совет Федерации РФ отклонил поправки в закон, обязывающие трудовых мигрантов сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отметила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, идея правильная, но в тексте законопроекта много ошибок, многое изложено некорректно.

Законопроект забраковали сразу несколько комитетов Совета Федерации. В частности, комитет по конституционному законодательству предложил сначала внести поправки в закон «Об образовании», а уже потом браться за мигрантов и их русский язык.

Зампред комитета Константин Добрынин заявил, что регулировать вопросы образования в отсутствие единой нормы в базовом законе невозможно. По его мнению, надо сначала дать законодательное определение, что такое сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.

Напомним, законопроект о введении с 1 января 2014 года обязательного экзамена для всех иностранцев, которые обращаются за разрешением на временное проживание, видом на жительство, разрешением на работу или патентом, был принят Госдумой РФ 20 декабря.

В декабре прошлого года в России был принят схожий закон, который обязал сдавать экзамен по русскому языку мигрантов, работающих в сфере ЖКХ, розничной торговли или бытового обслуживания. Однако, как сообщалось в СМИ, приезжие в большинстве своем проигнорировали это нововведение.

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