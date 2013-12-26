Совфед завернул проект закона об экзаменах по русскому языку для мигрантов

В декабре прошлого года в России был принят схожий закон, который обязал сдавать экзамен по русскому языку мигрантов, работающих в сфере ЖКХ, розничной торговли или бытового обслуживания. Однако, как сообщалось в СМИ, приезжие в большинстве своем проигнорировали это нововведение.