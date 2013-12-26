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Posted 26 декабря 2013, 05:50

Published 26 декабря 2013, 05:50

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Перми открылся первый крытый грунтовый теннисный корт

В Перми открылся первый крытый грунтовый теннисный корт

26 декабря 2013, 05:50
Фото: Кирилл Козлов.
Сыграть зимой на площадке уровня открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» можно уже сегодня.

В спортивной деревне «HamiltoN» прошло торжественное открытие всепогодного грунтового теннисного корта, строительство которого шло по европейской технологии под руководством лучших специалистов. Строительство корта обошлось в 20 млн рублей.

Генеральный директор спортивно-гостиничного комплекса «HamiltoN» Юрий Хомутов рассказал, что в тестовом режиме корт уже функционирует и даже успел стать объектом внимания многих опытных игроков. Арендовать его может любой желающий. Кроме аренды корта, посетители всегда могут воспользоваться услугами профессиональных тренеров.

Принципиальное отличие корта — грунтовое покрытие. Это единственный в Перми грунтовый крытый корт. В разговоре с Properm.ru генеральный директор отметил, что подобные корты «придется поискать не только в России, но и в Европе».

Идея строительства всепогодного корта пришла генеральному директору спортивно-гостиничного комплекса «HamiltoN» около года назад. Примерно столько же понадобилось и для реализации проекта. Юрий Хомутов отметил, что, судя по загрузке существующих кортов, теннис в Перми развивается неплохими темпами: «Такая потребность, конечно, есть. А тем более мы представляем совершенно новый для Перми проект».

Александр Верещага:Грунтовый корт нужно разравнивать, укатывать, вновь проводить линию и поливать. За грунтовым кортом требуется внимательный и тщательный уход после каждой игры. А вот для теннисистов я вижу много плюсов. Во-первых, такое покрытие очень экономит силы и снижает нагрузку на ноги. Грунт позволяет скользить. То есть когда на харде я бегу 4 метра, на грунте 2, а дальше я просто скольжу. Во-вторых, на грунтовом покрытии трудно «смухлевать». Всегда можно посмотреть след от мяча. Третье важное качество покрытия — отскок мяча. Он не такой быстрый, то есть мяч в игре держится дольше, один розыгрыш могут гонять по минуте или даже по две.
Фото: Кирилл Козлов
#Спецпроекты#Мнения#Общество
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