В Перми открылся первый крытый грунтовый теннисный корт

Posted 26 декабря 2013, 05:50
Published 26 декабря 2013, 05:50
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В спортивной деревне «HamiltoN» прошло торжественное открытие всепогодного грунтового теннисного корта, строительство которого шло по европейской технологии под руководством лучших специалистов. Строительство корта обошлось в 20 млн рублей.
Генеральный директор спортивно-гостиничного комплекса «HamiltoN» Юрий Хомутов рассказал, что в тестовом режиме корт уже функционирует и даже успел стать объектом внимания многих опытных игроков. Арендовать его может любой желающий. Кроме аренды корта, посетители всегда могут воспользоваться услугами профессиональных тренеров.
Принципиальное отличие корта — грунтовое покрытие. Это единственный в Перми грунтовый крытый корт. В разговоре с Properm.ru генеральный директор отметил, что подобные корты «придется поискать не только в России, но и в Европе».
Идея строительства всепогодного корта пришла генеральному директору спортивно-гостиничного комплекса «HamiltoN» около года назад. Примерно столько же понадобилось и для реализации проекта. Юрий Хомутов отметил, что, судя по загрузке существующих кортов, теннис в Перми развивается неплохими темпами: «Такая потребность, конечно, есть. А тем более мы представляем совершенно новый для Перми проект».