В Перми открылся первый крытый грунтовый теннисный корт

Идея строительства всепогодного корта пришла генеральному директору спортивно-гостиничного комплекса «HamiltoN» около года назад. Примерно столько же понадобилось и для реализации проекта. Юрий Хомутов отметил, что, судя по загрузке существующих кортов, теннис в Перми развивается неплохими темпами: «Такая потребность, конечно, есть. А тем более мы представляем совершенно новый для Перми проект».