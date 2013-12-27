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Posted 27 декабря 2013, 06:37

Published 27 декабря 2013, 06:37

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Фотофакт: Пермский край встретил чашу Олимпийского огня

Фотофакт: Пермский край встретил чашу Олимпийского огня

27 декабря 2013, 06:37
Фото: Максим Кимерлинг.
Именно зажжение в ней огня станет кульминацией Эстафеты, которая пройдет в Перми и Кунгуре в начале января 2014 года.

Сегодня, 27 декабря, в зале заседаний правительства Пермского края прошла торжественная церемония передачи региону чаши Олимпийского огня, одного из символов предстоящей Олимпиады.

Подарок Пермскому краю вручил представитель партнера Эстафеты, заместитель генерального директора регионального филиала ОСАО «Ингосстрах» Александр Побединский.

Для изготовления символа Олимпиады был использован специальный полиэфирный полимер, армированный силикатным волокном. Этот материал не боится ни самых низких, ни самых высоких температур.

Чаша Олимпийского огня будет торжественно зажжена во время вечернего праздничного мероприятия в Перми на эспланаде 4 января.

#Спорт#Олимпиада#Эстафета
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