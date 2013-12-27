«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: Электровинтовые решения

Использование для эксплуатации скважин установок электровинтовых насосов (УЭВН) дает целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами добычи: штанговыми насосными установками и установками электроцентробежных насосов. Наиболее эффективно применение УЭВН при эксплуатации на уже используемых скважинах или скважинах с высокой вязкостью нефти и повышенным содержанием механических примесей, когда обычные электроцентробежные насосы не могут стабильно работать.