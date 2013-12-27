«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: Электровинтовые решения

Posted 27 декабря 2013, 03:16
Published 27 декабря 2013, 03:16
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Использование для эксплуатации скважин установок электровинтовых насосов (УЭВН) дает целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами добычи: штанговыми насосными установками и установками электроцентробежных насосов. Наиболее эффективно применение УЭВН при эксплуатации на уже используемых скважинах или скважинах с высокой вязкостью нефти и повышенным содержанием механических примесей, когда обычные электроцентробежные насосы не могут стабильно работать.
Вентильный привод имеет не только более высокий КПД и небольшие затраты электроэнергии по сравнению с другими электродвигателями, но и позволяет оперативно регулировать мощность во время работы.
В совокупности преимущества вентильного двигателя и винтового насоса позволяют эксплуатировать УЭВН в скважинах с оптимальным для них суточным объемом добычи до 100 кубических метров и спускать их до глубины 2500 метров.
Результаты эксплуатации УЭВН показали высокую энергоэффективность оборудования по сравнению с другими технологиями.
На данный момент ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» эксплуатирует электровинтовые насосы на 80 скважинах, до 2015 года планирует ввести еще 140.