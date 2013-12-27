Топ десять самых бесполезных подарков к Новому году

Posted 27 декабря 2013, 06:43
Published 27 декабря 2013, 06:43
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Новый Год уже почти наступил, для праздничного стола почти все куплено, а подарки готовы еще не все. Да и денег почти не осталось. И тут на глаза попадаются ароматические свечи, сувенирные лошадки, блокноты и другие «приятные мелочи». По крайней мере в этом себя убеждает сам даритель. Только вот большинство опрошенных банком «Хоум Кредит» показало, что такие вещи совсем не приносят радости их «счастливым обладателям».
10. Носки
Прожиточный минимум россиянина предполагает изнашивание всего 7 пар носков в год. Видимо, эта печальная разнарядка вызывает массовое чувство протеста в душах населения. Совсем бесполезным его назвать сложно, потому что предмет действительно необходимый и часто снашивается. Но вот большинство одаренных носками считают его безрадостным подарком. Это и неудивительно — как может порадовать пара носков?
9. Плюшевая игрушка
По данным статистики около миллиарда долларов в год тратят россияне на мягкие игрушки. Учитывая, что детей до 15 лет около 24 миллионов, остается только догадываться, сколько мохнатых жизнерадостных существ предназначается для подарков взрослым.
8. Нарочито умная книга
Бесполезных книг гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Если некоторые ограничиваются «Военной историей России», то более изысканные дарители ориентируются на номинантов различных премий. Уходящий год подарил целый ряд загадочных шедевров. «Лофты Северной Америки: Голубятни» или «Как чайные бабы изменили мир», например. И один из бестселлеров Амазона: «Счастлив, счастлив, счастлив: моя жизнь в шкуре командира уток».
7. Постельное белье от бабушки
Готовы ли вы провести треть своей жизни в одежде, в которой вам стыдно показаться друзьям? Мы проводим в постели долгие годы. И совсем не хочется, чтобы эта треть жизнибыла окружена пошлыми розочками на ситце. Именно поэтому этот комплект постельного белья становится гостевым, и загулявший гость просыпается с утра на этих самых розочках.
6. Фондюшница
На самом популярном интернет-аукционе около 300 предложений купить фондюшницу. И это только те, кто пытается извлечь хоть какую-то выгоду из подарка. О том, сколько их было вынесено на свалку, история умалчивает.
5. Блокнот
Ежедневник, записная книжка или блокнот. Бесхитростные вручатели этого «полезного» подарка просто не представляют, какое именно количество этой продукции курсирует между офисами в предновогодние дни. В одном из офисов устроили соревнование — у кого стопка выше. Выиграл руководитель службы логистики — его горка ежедневников составила полтора метра!
4. Футболка с надписью
Есть ли что-то более пошлое и унылое одновременно, чем фантазия авторов надписей на футболках? Видимо, только вкус тех, кто в действительности готов приобрести это. Но правда страшнее, чем кажется. Среди лидеров продаж российских интернет-магазинов — «Мужик всегда прав», «Сашкина девочка» и «Разве я не прелесть?».
3. Аромасвечки и украшения для дома
Ароматические свечи — признак окончательного бессилия перед выбором подарка. Если вы видите человека, уже протянувшего руку к упаковке свеч, потрепите его по плечу и аккуратно вложите в руку журнал «Здоровье», в котором пишут, насколько опасными для здоровья могут быть парфюмированные свечи. Хотя кто знает, кому даритель готовит подарок.
2. Посуда
Чем лучше человек готовит, тем чаще он получает в подарок посуду, хотя именно у него недостатка в ней точно нет.
1. Новогодний сувенир
В октябре с запросом «Сувенир лошадь» к поисковику обратилось более двух с половиной тысяч пользователей. В ноябре и декабре накал страстей вокруг несчастного непарнокопытного будет расти. А в новогодние дни сотни тысяч лошадок начнут переходить из рук в руки.