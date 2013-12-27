Топ десять самых бесполезных подарков к Новому году

Новый Год уже почти наступил, для праздничного стола почти все куплено, а подарки готовы еще не все. Да и денег почти не осталось. И тут на глаза попадаются ароматические свечи, сувенирные лошадки, блокноты и другие «приятные мелочи». По крайней мере в этом себя убеждает сам даритель. Только вот большинство опрошенных банком «Хоум Кредит» показало, что такие вещи совсем не приносят радости их «счастливым обладателям».