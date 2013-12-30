Фотофакт: В Перми демонтировали самый большой сити-визор

Posted 30 декабря 2013, 10:51
Published 30 декабря 2013, 10:51
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
На прошлой неделе в центре Перми начался демонтаж самого большого в городе сити-визора — конструкции с видеорекламой, располагавшейся на перекрестке улиц Ленина и Попова. В настоящее время от экрана остались только «обломки», которые рабочие продолжают распиливать на более мелкие части для дальнейшей транспортировки.
Отметим, что еще в середине 2012 года ГИБДД Перми установила, что ряд сити-визоров в городе установлен с нарушением ГОСТа. Впрочем, экран на перекрестке Ленина и Попова в число «опасных» для автомобилистов тогда не попал.