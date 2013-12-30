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Posted 30 декабря 2013, 10:51

Published 30 декабря 2013, 10:51

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Фотофакт: В Перми демонтировали самый большой сити-визор

30 декабря 2013, 10:51
Сюжет
Фотофакт
«Обломки» видеоэкрана до сих пор валяются на перекрестке улиц Попова и Ленина.

На прошлой неделе в центре Перми начался демонтаж самого большого в городе сити-визора — конструкции с видеорекламой, располагавшейся на перекрестке улиц Ленина и Попова. В настоящее время от экрана остались только «обломки», которые рабочие продолжают распиливать на более мелкие части для дальнейшей транспортировки.

Отметим, что еще в середине 2012 года ГИБДД Перми установила, что ряд сити-визоров в городе установлен с нарушением ГОСТа. Впрочем, экран на перекрестке Ленина и Попова в число «опасных» для автомобилистов тогда не попал.

Фото: Properm.ru
#Общество#Фотофакт
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