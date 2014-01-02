Пермская полиция призывает граждан к бдительности

Полиция Пермского края призывает граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок, быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и иные вещи, с пониманием относиться к досмотру личного и общественного транспорта, усилению пропускного режима на объектах с массовым пребыванием граждан (аэропорты, вокзалы, поезда), установке рамок металлоискателей, заблаговременно позаботиться о постановке автотранспорта на специализированных охраняемых автостоянках.