Пермская полиция призывает граждан к бдительности

Posted 2 января 2014, 06:36
Published 2 января 2014, 06:36
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Пермская полиция выступила со специальным обращением к жителям региона и краевого центра, где сейчас проходят праздничные новогодние мероприятия.
В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности полицейские переведены на усиленный режим несения службы, включающий в себя круглосуточное дежурство руководящего состава, усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования, концентрацию наружных патрульных нарядов.
Полиция Пермского края призывает граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок, быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и иные вещи, с пониманием относиться к досмотру личного и общественного транспорта, усилению пропускного режима на объектах с массовым пребыванием граждан (аэропорты, вокзалы, поезда), установке рамок металлоискателей, заблаговременно позаботиться о постановке автотранспорта на специализированных охраняемых автостоянках.
Обо всех нарушениях правопорядка необходимо незамедлительно информировать сотрудников полиции либо звонить по телефону 02, с мобильного — 020, 112, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.