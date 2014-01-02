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Posted 2 января 2014, 06:36

Published 2 января 2014, 06:36

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Пермская полиция призывает граждан к бдительности

2 января 2014, 06:36
В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности полицейские переведены на усиленный режим несения службы.

Пермская полиция выступила со специальным обращением к жителям региона и краевого центра, где сейчас проходят праздничные новогодние мероприятия.

В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности полицейские переведены на усиленный режим несения службы, включающий в себя круглосуточное дежурство руководящего состава, усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования, концентрацию наружных патрульных нарядов.

Полиция Пермского края призывает граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок, быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и иные вещи, с пониманием относиться к досмотру личного и общественного транспорта, усилению пропускного режима на объектах с массовым пребыванием граждан (аэропорты, вокзалы, поезда), установке рамок металлоискателей, заблаговременно позаботиться о постановке автотранспорта на специализированных охраняемых автостоянках.

Обо всех нарушениях правопорядка необходимо незамедлительно информировать сотрудников полиции либо звонить по телефону 02, с мобильного — 020, 112, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

#Общество#Пермь#Безопасность#Полиция#Охрана порядка
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