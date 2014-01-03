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Posted 3 января 2014, 08:20

Published 3 января 2014, 08:20

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В ближайшие дни в Прикамье ожидаются морозы

3 января 2014, 08:20
3-4 января столбик термометра опустится до отметки -35°

По данным Пермского гидрометцентра 3 и 4 января на территории Пермского края ожидается похолодание до -35°.

ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Во время морозов не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей. Одеваться теплее и опасаться переохлаждения и обморожений. Важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, а также печного отопления.

#Общество#Мороз
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