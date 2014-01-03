В ближайшие дни в Прикамье ожидаются морозы

Posted 3 января 2014, 08:20
Published 3 января 2014, 08:20
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
По данным Пермского гидрометцентра 3 и 4 января на территории Пермского края ожидается похолодание до -35°.
ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Во время морозов не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей. Одеваться теплее и опасаться переохлаждения и обморожений. Важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, а также печного отопления.