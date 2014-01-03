В ближайшие дни в Прикамье ожидаются морозы

ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Во время морозов не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей. Одеваться теплее и опасаться переохлаждения и обморожений. Важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, а также печного отопления.