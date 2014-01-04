В Перми началась эстафета Олимпийского огня

Posted 4 января 2014, 05:42
Published 4 января 2014, 05:42
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Пермь встретила Олимпийский огонь тридцатиградусным морозом. Несмотря на это желающих увидеть открытие эстафеты набралось около трехсот человек.
Первый этап стартовал от ж/д станции Пермь-1. Открыл его исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Кущенко. Основатель баскетбольного клуба «Урал-Грейт» свой этап посвятил памяти близкого друга Сергея Белова, олимпийского чемпиона, факелоносца, который зажег Олимпийский огонь 1980 года в Москве.
Эстафета завершится зажжением чаши огня в ледовом городке на эспланаде. В ледовом городке для всех желающих подготовлена специальная программа. В 16:30 посетители смогут принять участие в установлении рекорда России по массовому угощению пельменями. В 18:30 начнется праздник, кульминацией которого станет зажжение в 21:00 Чаши Олимпийского огня.