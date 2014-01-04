В Перми началась эстафета Олимпийского огня

Эстафета завершится зажжением чаши огня в ледовом городке на эспланаде. В ледовом городке для всех желающих подготовлена специальная программа. В 16:30 посетители смогут принять участие в установлении рекорда России по массовому угощению пельменями. В 18:30 начнется праздник, кульминацией которого станет зажжение в 21:00 Чаши Олимпийского огня.