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Posted 4 января 2014, 05:42

Published 4 января 2014, 05:42

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Перми началась эстафета Олимпийского огня

В Перми началась эстафета Олимпийского огня

4 января 2014, 05:42
Фото: Кирилл Козлов.
Первый этап стартовал сегодня в 10 утра от здания Речного вокзала.

Пермь встретила Олимпийский огонь тридцатиградусным морозом. Несмотря на это желающих увидеть открытие эстафеты набралось около трехсот человек.

Первый этап стартовал от ж/д станции Пермь-1. Открыл его исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Кущенко. Основатель баскетбольного клуба «Урал-Грейт» свой этап посвятил памяти близкого друга Сергея Белова, олимпийского чемпиона, факелоносца, который зажег Олимпийский огонь 1980 года в Москве.

Эстафета завершится зажжением чаши огня в ледовом городке на эспланаде. В ледовом городке для всех желающих подготовлена специальная программа. В 16:30 посетители смогут принять участие в установлении рекорда России по массовому угощению пельменями. В 18:30 начнется праздник, кульминацией которого станет зажжение в 21:00 Чаши Олимпийского огня.

Фото: Кирилл Козлов
#Спецпроекты#Мнения#Общество
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