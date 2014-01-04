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Posted 4 января 2014, 07:31

Published 4 января 2014, 07:31

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В России создадут центр беспилотной авиации

4 января 2014, 07:31
В центре будут проходить обучение не только специалисты Минобороны России.

В этом году в России появится государственный центр беспилотной авиации для обучения специалистов Министерства обороны и других ведомств, имеющих в составе беспилотники.

Центр создадут на базе Межвидового центра беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Личный состав будет обучаться в соответствии с критериями по каждому типу беспилотных комплексов.

#Общество#Авиация#Министерство обороны
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