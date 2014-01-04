В России создадут центр беспилотной авиации

Posted 4 января 2014, 07:31
Published 4 января 2014, 07:31
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
В этом году в России появится государственный центр беспилотной авиации для обучения специалистов Министерства обороны и других ведомств, имеющих в составе беспилотники.
Центр создадут на базе Межвидового центра беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Личный состав будет обучаться в соответствии с критериями по каждому типу беспилотных комплексов.