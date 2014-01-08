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Posted 8 января 2014,, 06:40

Published 8 января 2014,, 06:40

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Охлобыстин предложил Путину вернуть в УК наказание за мужеложство

8 января 2014, 06:40
Статья была исключена из уголовного законодательства РСФСР более 20 лет назад.

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в уголовное законодательство статью, карающую за мужеложство. Это письмо Охлобыстин опубликовал в своем блоге.

Актер отмечает, что принятый летом 2013 года закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений недостаточно эффективен, «поскольку наличие официально зарегистрированных сообществ гомосексуалистов само по себе является прямой рекламой гомосексуализма».

 

Иван Охлобыстин, актер: — Затягивать с разрешением данного законодательного противоречия никак нельзя, иначе это грозит неминуемым и довольно быстрым получением содомитами статуса «социальной группы», а значит — конституционной возможностью растлевать подрастающее поколение, ведь своих детей у содомитов быть не может и эта «социальная группа» будет вынуждена пополнятся за счет наших детей.

 

Напомним, закон об уголовном наказании мужчин-гомосексуалистов действовал в СССР с 1934 года, статься 121 была исключена из УК РСФСР в 1993 году. С этого момента мужеложство, как таковое, перестало быть составом преступления, но сохранилось как признак состава по статьям 132–134 УК РФ о противозаконных действиях сексуального характера.

Иван Охлобыстин уже оказывался в центре скандала, связанного с гомосексуалистами. Выступая в декабре в Новосибирске, он заявил, что «живьем бы их в печку запихал». После этого российское ЛГБТ*-сообщество обратилось к компании Apple с просьбой разорвать отношения с «Евросетью», где Охлобыстин — креативный директор. О реакции Apple на это заявление не сообщалось.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#Мужеложство#Гомосексуализм#Иван охлобыстин
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