Охлобыстин предложил Путину вернуть в УК наказание за мужеложство

Иван Охлобыстин уже оказывался в центре скандала, связанного с гомосексуалистами. Выступая в декабре в Новосибирске, он заявил, что «живьем бы их в печку запихал». После этого российское ЛГБТ*-сообщество обратилось к компании Apple с просьбой разорвать отношения с «Евросетью», где Охлобыстин — креативный директор. О реакции Apple на это заявление не сообщалось.