Синоптики: На Пермский край идут сильные снегопады

По прогнозам синоптиков, ожидаемая волна тепла станет самой интенсивной для января с 2007 года, а 9 января в Перми может быть побит суточный максимум температуры установленный еще в 1918 году. Тогда синоптики зафиксировали температуру +0,5 градусов. 9 января 2014 года в Перми ожидается 1 градус тепла.