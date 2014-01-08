Синоптики: На Пермский край идут сильные снегопады

Posted 8 января 2014, 07:02
Published 8 января 2014, 07:02
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
В конце первой декады января в Пермском крае ожидаются снегопады, которые могут стать наиболее сильными за текущую зиму. Предварительно, за период 9–12 января в Перми может выпасть более 20 мм осадков в жидком эквиваленте, что приведет к значительному увеличению высоты снежного покрова, сообщает сайт «Опасные природные явления Пермского края» .
Вместе с осадками придет в Прикамье и потепление — ожидается температура от 0 до-5 градусов, что на 10–14 градусов выше климатической нормы.
Днем 9 января, после прохождения теплого фронта, ожидается потепление до -1…+1 градуса. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются вечером 11 января, и в ночь на 12 января.
По прогнозам синоптиков, ожидаемая волна тепла станет самой интенсивной для января с 2007 года, а 9 января в Перми может быть побит суточный максимум температуры установленный еще в 1918 году. Тогда синоптики зафиксировали температуру +0,5 градусов. 9 января 2014 года в Перми ожидается 1 градус тепла.