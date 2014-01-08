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Posted 8 января 2014, 09:22

Published 8 января 2014, 09:22

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В 2014 году российские вузы получат от государства 10,5 млрд рублей

8 января 2014, 09:22
Всего за три года на развитие конкурентоспособности университетов страны будет выделено 35 млрд рублей.

Российское правительство определилось с порядком субсидирования ведущих университетов страны в целях повышения конкурентоспособности среди мировых вузов.

В 2014 году на эти цели из федеральной казны будет выделено 10,5 млрд рублей, и еще 12 и 12,5 млрд в 2015 и 2016 годах соответственно. Список вузов и размер дотации будет определяться на конкурсной основе по аналогии с практикой предыдущих годов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Доля субсидии вуза-победителя, получающего дотацию впервые, будет рассчитываться с учетом объема финансирования его программы повышения конкурентоспособности в текущем году. «Для вузов-победителей, получающих субсидию второй и более раз, расчет производится с учетом финансирования программы конкурентоспособности в году, предшествующем текущему году», — уточняется в тексте документа.

Минобрнауки еще в прошлом году составило список из 15 вузов страны, которые могут рассчитывать на субсидии, чтобы впоследствии они могли войти в мировые рейтинги университетов. Напомним, в планах российских властей к 2020 году вывести как минимум пять российских вузов в сотню лучших учебных заведений мира.

#Общество#Вузы#Субсидии#Вуз
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