В 2014 году российские вузы получат от государства 10,5 млрд рублей

Posted 8 января 2014, 09:22
Published 8 января 2014, 09:22
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Российское правительство определилось с порядком субсидирования ведущих университетов страны в целях повышения конкурентоспособности среди мировых вузов.
В 2014 году на эти цели из федеральной казны будет выделено 10,5 млрд рублей, и еще 12 и 12,5 млрд в 2015 и 2016 годах соответственно. Список вузов и размер дотации будет определяться на конкурсной основе по аналогии с практикой предыдущих годов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Доля субсидии вуза-победителя, получающего дотацию впервые, будет рассчитываться с учетом объема финансирования его программы повышения конкурентоспособности в текущем году. «Для вузов-победителей, получающих субсидию второй и более раз, расчет производится с учетом финансирования программы конкурентоспособности в году, предшествующем текущему году», — уточняется в тексте документа.
Минобрнауки еще в прошлом году составило список из 15 вузов страны, которые могут рассчитывать на субсидии, чтобы впоследствии они могли войти в мировые рейтинги университетов. Напомним, в планах российских властей к 2020 году вывести как минимум пять российских вузов в сотню лучших учебных заведений мира.