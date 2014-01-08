В 2014 году российские вузы получат от государства 10,5 млрд рублей

В 2014 году на эти цели из федеральной казны будет выделено 10,5 млрд рублей, и еще 12 и 12,5 млрд в 2015 и 2016 годах соответственно. Список вузов и размер дотации будет определяться на конкурсной основе по аналогии с практикой предыдущих годов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.