Депутаты решили разместить герб РФ на школьной форме

Posted 9 января 2014, 03:48
Published 9 января 2014, 03:48
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Зампред комитета ГД по науке Михаил Дегтярев подготовил поправки в «Закон об образовании», которые запретят использование любых религиозных и национальных мотивов, а также цветов региональных флагов в школьной форме, пишет газета «Известия».
«Надо обязательно предусмотреть герб России у каждого школьника на плече. Школьникам нужно с детства прививать знания, что наши предки из поколения в поколение строили Россию и молодежи предстоит продолжать это дело», — приводит слова депутата издание.
Для размещения герба на школьной форме необходимы поправки в конституционный закон о гербе. Депутат намерен предложить на рассмотрение соответствующий законопроект сразу после того, как вступит в силу закон о школьной форме.