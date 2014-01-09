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Posted 9 января 2014, 03:48

Published 9 января 2014, 03:48

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Депутаты решили разместить герб РФ на школьной форме

9 января 2014, 03:48
Сюжет
Госдума
Двуглавый орел на школьных пиджаках будет способствовать воспитанию патриотизма — считают в Госудме.

Зампред комитета ГД по науке Михаил Дегтярев подготовил поправки в «Закон об образовании», которые запретят использование любых религиозных и национальных мотивов, а также цветов региональных флагов в школьной форме, пишет газета «Известия».

«Надо обязательно предусмотреть герб России у каждого школьника на плече. Школьникам нужно с детства прививать знания, что наши предки из поколения в поколение строили Россию и молодежи предстоит продолжать это дело», — приводит слова депутата издание.

Для размещения герба на школьной форме необходимы поправки в конституционный закон о гербе. Депутат намерен предложить на рассмотрение соответствующий законопроект сразу после того, как вступит в силу закон о школьной форме.

#Общество#Госдума#Школьная форма#Закон об образовании
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