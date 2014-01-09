Пермская компания разработала Открытый портал госпрограмм России

Posted 9 января 2014, 04:59
Published 9 января 2014, 04:59
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Пермская компания «Прогноз» создала открытый портал государственных программ для минэкономразвития России.
Новый ресурс позволяет знакомиться с общей информацией о существующих программах, а также с планом и ходом реализации мероприятий, целевыми показателями, данными о плановом и фактическом финансировании.
При помощи Открытого портала граждане, общественные организации, представители СМИ и бизнеса могут задать вопрос по интересующей теме, получить основную нормативно–правовую информацию.