Пермская компания разработала Открытый портал госпрограмм России

Новый ресурс позволяет знакомиться с общей информацией о существующих программах, а также с планом и ходом реализации мероприятий, целевыми показателями, данными о плановом и фактическом финансировании.



При помощи Открытого портала граждане, общественные организации, представители СМИ и бизнеса могут задать вопрос по интересующей теме, получить основную нормативно–правовую информацию.

