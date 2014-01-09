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Posted 9 января 2014, 04:59

Published 9 января 2014, 04:59

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Пермская компания разработала Открытый портал госпрограмм России

Пермская компания разработала Открытый портал госпрограмм России

9 января 2014, 04:59
Фото: Кирилл Козлов.
Ресурс создан по заказу министерства экономического развития России.

Пермская компания «Прогноз» создала открытый портал государственных программ для минэкономразвития России.

Новый ресурс позволяет знакомиться с общей информацией о существующих программах, а также с планом и ходом реализации мероприятий, целевыми показателями, данными о плановом и фактическом финансировании.

При помощи Открытого портала граждане, общественные организации, представители СМИ и бизнеса могут задать вопрос по интересующей теме, получить основную нормативно–правовую информацию.

#Общество#Прогноз
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