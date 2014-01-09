Почти 40% россиян считают прошедший год благоприятным для страны

Posted 9 января 2014, 11:30
Published 9 января 2014, 11:30
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
39% Россиян считают, что 2013 год оказался благоприятным для страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, пишет «ИТАР-ТАСС»
При этом, по данным исследования, половина опрошенных считает, что минувший год для России был трудным, еще 5% оценивают его как «очень тяжелый».
В целом в последние три года ситуация в стране оценивается более позитивно, чем в 2009–2010 годах, отмечают исследователи. 2008 год считали благоприятным для страны лишь 20% россиян, 2009-й — 25%.