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Posted 10 января 2014, 05:42

Published 10 января 2014, 05:42

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Перми объявили конкурс на реконструкцию второй очереди Восточного обхода

В Перми объявили конкурс на реконструкцию второй очереди Восточного обхода

10 января 2014, 05:42
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Восточный обход
Средства на реконструкцию трассы уже предусмотрены в региональном дорожном фонде. Начальная цена контракта - 1 млрд 255,6 млн рублей. Торги состоятся 6 февраля.

Агентство по государственным закупкам Пермского края объявило открытый аукцион на выполнение работ по строительству автодороги «Восточный обходПерми» (II очередь, участок 18–23 км). Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января, торги состоятся 6 февраля 2014 года.

Восточный обход на участке с 18 по 23 километр станет четырехполосным с разделительным барьерным ограждением для безопасности дорожного движения. На 23 километре будет построена двухуровневая транспортная развязка.

Победитель аукциона должен будет построить пятикилометровый участок обхода за 20 месяцев с момента заключения государственного контракта, сообщает администрация Перми.

#Авто#Восточный обход
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