В Перми объявили конкурс на реконструкцию второй очереди Восточного обхода

Posted 10 января 2014, 05:42
Published 10 января 2014, 05:42
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Агентство по государственным закупкам Пермского края объявило открытый аукцион на выполнение работ по строительству автодороги «Восточный обходПерми» (II очередь, участок 18–23 км). Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января, торги состоятся 6 февраля 2014 года.
Восточный обход на участке с 18 по 23 километр станет четырехполосным с разделительным барьерным ограждением для безопасности дорожного движения. На 23 километре будет построена двухуровневая транспортная развязка.
Победитель аукциона должен будет построить пятикилометровый участок обхода за 20 месяцев с момента заключения государственного контракта, сообщает администрация Перми.