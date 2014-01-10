В Перми объявили конкурс на реконструкцию второй очереди Восточного обхода

Агентство по государственным закупкам Пермского края объявило открытый аукцион на выполнение работ по строительству автодороги «Восточный обходПерми» (II очередь, участок 18–23 км). Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января, торги состоятся 6 февраля 2014 года.