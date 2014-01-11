Госдеп США официально предупредил об опасности сочинской Олимпиады

Кроме этого, госдеп призвал направляющихся в Сочи рассмотреть вопрос с приобретением частной медицинской страховки, поскольку США не уверены в качестве врачебной помощи, оказываемой в этом российском городе. Ведомство также попросило соблюдать осторожность в Сочи и представителей ЛГБТ*-сообщества в свете российского закона о запрете гей-пропаганды.