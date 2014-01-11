Госдеп США официально предупредил об опасности сочинской Олимпиады

Posted 11 января 2014,, 11:16
Published 11 января 2014,, 11:16
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Государственный департамент США предостерег американских граждан от поездок на зимние Олимпийские в Сочи, пишет «Росбалт».
В первую очередь, внимание обращается на угрозу террора. Вместе с тем в предупреждении говорится, что опасность носит общий характер и никаких конкретных угроз в адрес граждан США нет.
Кроме этого, госдеп призвал направляющихся в Сочи рассмотреть вопрос с приобретением частной медицинской страховки, поскольку США не уверены в качестве врачебной помощи, оказываемой в этом российском городе. Ведомство также попросило соблюдать осторожность в Сочи и представителей ЛГБТ*-сообщества в свете российского закона о запрете гей-пропаганды.
* Движение признано экстремистским в России.