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Posted 11 января 2014,, 11:16

Published 11 января 2014,, 11:16

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Госдеп США официально предупредил об опасности сочинской Олимпиады

11 января 2014, 11:16
В первую очередь, речь идет об угрозе террора.

Государственный департамент США предостерег американских граждан от поездок на зимние Олимпийские в Сочи, пишет «Росбалт».

В первую очередь, внимание обращается на угрозу террора. Вместе с тем в предупреждении говорится, что опасность носит общий характер и никаких конкретных угроз в адрес граждан США нет.

Кроме этого, госдеп призвал направляющихся в Сочи рассмотреть вопрос с приобретением частной медицинской страховки, поскольку США не уверены в качестве врачебной помощи, оказываемой в этом российском городе. Ведомство также попросило соблюдать осторожность в Сочи и представителей ЛГБТ*-сообщества в свете российского закона о запрете гей-пропаганды.

* Движение признано экстремистским в России.

#В мире#Олимпиада в сочи#Госдепартамент сша
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