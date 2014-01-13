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Posted 13 января 2014, 09:35

Published 13 января 2014, 09:35

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Пострадавший за Навального экс-полицейский Файзулин продолжит борьбу

Пострадавший за Навального экс-полицейский Файзулин продолжит борьбу

13 января 2014, 09:35
Фото: Properm.ru.
Как и предыдущая инстанция, Пермский краевой суд встал на сторону ГУ МВД и отказал бывшему сотруднику березниковской полиции в удовлетворении его требований.

Сегодня, 13 января, краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-сотрудника ГУ МВД по Пермскому краю Артема Файзулина на решение Свердловского районного суда, отказавшего бывшему полицейскому в восстановлении на службе. Напомним, Файзулин был уволен из правоохранительных органов за 35 дней до выхода на пенсию по выслуге лет. Поступком, «порочащим честь и достоинство» сотрудника МВД, стало размещение на своей страничке в Facebook фотографии в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Судебное заседание началось с ходатайства истца, попросившего коллегию назначить своим защитником юриста Пермской гражданской палаты Сергея Максимова. Далее Файзулин напомнил суть своего требования: признать решение руководства ГУ МВД об его увольнении за поступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел» незаконным и заменить на формулировку «по выслуге лет». Также он хочет взыскать с ответчика 100 тысяч рублей за вынужденный «простой» в работе.

Файзулин подчеркнул, что его высказывания не касались деятельности органов государственной власти, в том числе ГУ МВД по Пермскому краю, а при размещении фотографий с плакатами в поддержку Навального он излагал свое частное мнение и преследовал лишь цель оказать поддержку известному борцу с коррупцией.

Артем Файзулин: Хотел бы подчеркнуть, что суд первой инстанции в своем решении суд не доказал связь между моим поступком и формулировкой «поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». На мой взгляд, не представлено никаких доказательств того, что, совершив данные действия, я уронил честь мундира. Данный вывод необоснован, является волюнтаристским допущением человека, составлявшего заключение.

Представитель ГУ МВД по Пермскому краю отметил, что считает решение Свердловского районного суда обоснованным. По мнению ответчика, особый статус сотрудника МВД накладывает на него определенные поведенческие обязательства, причем каждый добровольно принимает их на себя при поступлении на службу.

Рассмотрев дело, судебная коллегия во главе с судьей Владимиром Лаврентьевым приняла решение оставить приговор нижестоящей инстанции без изменения. По словам Файзулина, он будет обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Артем Файзулин: Я считаю, что данное решение имеет в немалой степени общественно-политическую составляющую. Оно мотивировано во многом далеко не правовыми основаниями. Решение обязательно будет мною обжаловано в кассационной инстанции. Сегодня — день рождения моей дочери и, несмотря на то, как закончилось заседание, я думаю, что ей за меня не стыдно и стыдно не будет. В конечном итоге я уверен, что победа будет за мной!
Фото: Properm.ru
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