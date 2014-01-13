Пострадавший за Навального экс-полицейский Файзулин продолжит борьбу

Сегодня, 13 января, краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-сотрудника ГУ МВД по Пермскому краю Артема Файзулина на решение Свердловского районного суда, отказавшего бывшему полицейскому в восстановлении на службе. Напомним, Файзулин был уволен из правоохранительных органов за 35 дней до выхода на пенсию по выслуге лет. Поступком, «порочащим честь и достоинство» сотрудника МВД, стало размещение на своей страничке в Facebook фотографии в поддержку оппозиционера Алексея Навального.