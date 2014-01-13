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Posted 13 января 2014, 02:23

Published 13 января 2014, 02:23

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Перми более 100 человек задержали за попытку организовать побоище

13 января 2014, 02:23
Призывы к противоправным деяниям в отношении мигрантов появились в социальных сетях.

12 января пермская полиция предотвратила массовую драку, которую пытались организовать националисты. Информация о якобы совершенных преступлениях лицами из ближнего зарубежья с призывами к сбору и противоправным деяниям появилась в социальных сетях.

Информация о преступлениях была проверена сотрудниками полиции и подтверждения не нашла. В целях недопущения противоправных действий было организовано взаимодействие оперативных служб и охраны общественного порядка. Предполагаемое место сбора было оцеплено.

В результате полицейские задержали и доставили в отделы полиции 104 человека. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

#Происшествия#Драка#Массовая драка
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