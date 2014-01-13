В Перми более 100 человек задержали за попытку организовать побоище

Posted 13 января 2014, 02:23
Published 13 января 2014, 02:23
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
12 января пермская полиция предотвратила массовую драку, которую пытались организовать националисты. Информация о якобы совершенных преступлениях лицами из ближнего зарубежья с призывами к сбору и противоправным деяниям появилась в социальных сетях.
Информация о преступлениях была проверена сотрудниками полиции и подтверждения не нашла. В целях недопущения противоправных действий было организовано взаимодействие оперативных служб и охраны общественного порядка. Предполагаемое место сбора было оцеплено.
В результате полицейские задержали и доставили в отделы полиции 104 человека. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.