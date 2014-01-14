Знак зодиака имеет значение: Близнецы, раки и тельцы хуже всех платят по кредиту

Posted 14 января 2014, 08:34
Published 14 января 2014, 08:34
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Специалисты коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» решили узнать, есть ли связь между датой рождения заемщика и тем, насколько исправно он погашает кредит. Выяснилось, что самыми недисциплинированными заемщиками являются близнецы, раки и тельцы, а самыми добросовестными — весы и скорпионы.
Кроме того, исследование позволило выявить определенную зависимость между видом кредита и знаком зодиака.
|Вид кредита
|Больше всех долгов по этому кредиту
|Меньше всех долгов по этому кредиту
|Кредитная карта
|Стрелец, скорпион
|Лев
|Потребительский кредит
|Лев, водолей
|Стрелец
|Денежный кредит
|Дева, козерог
|Стрелец
|Автокредит
|Овен
|Козерог
|Ипотека
|Лев
|Овен
|Экспресс-кредиты
|Овен
|Близнецы
Источник — Секвойя Кредит Консолидейшн