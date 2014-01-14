Знак зодиака имеет значение: Близнецы, раки и тельцы хуже всех платят по кредиту

Специалисты коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» решили узнать, есть ли связь между датой рождения заемщика и тем, насколько исправно он погашает кредит. Выяснилось, что самыми недисциплинированными заемщиками являются близнецы, раки и тельцы, а самыми добросовестными — весы и скорпионы.