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Posted 14 января 2014, 08:34

Published 14 января 2014, 08:34

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Знак зодиака имеет значение: Близнецы, раки и тельцы хуже всех платят по кредиту

14 января 2014, 08:34
Самыми добросовестными заемщиками стали весы и скорпионы.

Специалисты коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» решили узнать, есть ли связь между датой рождения заемщика и тем, насколько исправно он погашает кредит. Выяснилось, что самыми недисциплинированными заемщиками являются близнецы, раки и тельцы, а самыми добросовестными — весы и скорпионы.

Кроме того, исследование позволило выявить определенную зависимость между видом кредита и знаком зодиака.

Вид кредита Больше всех долгов по этому кредиту Меньше всех долгов по этому кредиту
Кредитная карта Стрелец, скорпион Лев
Потребительский кредит Лев, водолей Стрелец
Денежный кредит Дева, козерог Стрелец
Автокредит Овен Козерог
Ипотека Лев Овен
Экспресс-кредиты Овен Близнецы

Источник — Секвойя Кредит Консолидейшн

#Видео#Банки#Коллекторы#Заемщики
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