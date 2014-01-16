Куда пойти, куда кататься? «Панорамный» обзор катков

Posted 16 января 2014, 09:00
Published 16 января 2014, 09:00
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Когда мы спрашивали у пермяков «Как настроиться на работу после праздников?», одним из наиболее популярных ответов был - заняться спортом. Мы выбрали каток как наиболее доступный и безопасный способ взбодриться и весело провести время. Наша задача - протестировать пять главных городских катков (под текстом таблица с подробным указанием цен ледовых площадок и критериев их оценки - Properm.ru).
Наряду с неподдельной радостью от катания мы столкнулись с унылым ожиданием в очередях, с выбоинами на льду и пьяными подростками. Панорама поможет вам оценить катки.
1. «Трудовые резервы»
Адрес: Патриса Лумумбы, 2. Каток не в центре, зато просторный. Ездить по кругу если и надоест, то нескоро. Есть заточка коньков. Коньки выдаются под залог. Это могут быть как паспорт или водительское удостоверение, так и деньги в сумме 1000 руб.
На катке с завидной периодичностью объявляют о запрете курения и распития алкогольных напитков. В громкоговоритель строгий голос объявляет о вызове полиции в случае нарушения правил. Правда, толпящихся по периметру подростков это не очень останавливает.
2. «Энергия»
Адрес: Советская, 100. Каток почти в центре города. Просторный, также есть прокат и заточка. На площадке часто проходят тренировки хоккейных команд. Для тех, кто на коньках стоит неуверенно и опасается снующих туда-сюда будущих Харламовых, это может стать неприятным сюрпризом.
3. Эспланада
Каток на главной площадке города пользуется популярностью у пермяков со своими коньками - выход на лед здесь бесплатный. Кроме того, каток располагается прямо у главной городской елки на территории ледового городка. Он самый красивый в Перми, только качество льда не радует. Поверхность неровная, ямки и выбоины с легкостью становятся причиной падения, позаботьтесь о защите. Лед здесь не всегда очищен от снега. Еще один минус - площадка небольшая, в выходные и праздники здесь может быть тесновато.
4. «Юность»
Адрес: Революции, 27. Каток большой, просторный, это его главный плюс. Рядом Горьковский парк, что тоже не может не радовать. Вечером с катка открывается вид на колесо обозрения с ярко-голубой подсветкой. Минусы есть и здесь: выход на лед даже со своими коньками стоит 200 рублей. Это самый дорогой открытый каток.
5. «Орленок»
Для тех, кто любит комфорт и боится простыть, мы включили в список крытый каток «Орленок» на Сибирской, 47. По цене (250 руб.) он существенно отличается от открытых, но зато в качестве льда можете не сомневаться. Сырых коньков здесь также не выдают. Площадка небольшая, но сеанс массового катания длится только 45 минут, заскучать не успеете.
Выбираем каток себе по душе и голосуем!
|Каток
|Цена за выход на лед
|Цена за прокат коньков
|
Качествольда (5 баллов — хороший лед, 1 балл — ужасный лед)
|Время работы
|Температурные ограничения
|«Трудовые резервы»
|
Будни — 150 руб.
Выходные — 160 руб.
|
Будни — 50 руб. за 1 час.
Выходные — 60 руб. за 1 час
|4
|с 09.00 до 22.00 ежедневно
|нет
|«Энергия»
|
Будни — 100 руб.
Выходные — 150 руб.
|70 руб. за 1 час
|4
|
Будни — с 15.00 до 22.00
Праздники — с 12.00 до 22.00
|нет
|Эспланада
|бесплатно
|150 руб. за час
|3
|
Будни — с 12.00 до 23.00
выходные — с 10.00 до 23.00.
|Эксплуатация катка возможна при температуре не выше -3°С
|«Юность»
|
200 руб. — взрослый.
100 руб. — дети до 10 лет.
150 руб. — студенты
|50 руб. за 1 час
|4
|
Сб — с17.00 до 21.00
Вскр — 15.00 до 21.00
|Эксплуатация катка возможна при температуре не ниже -18°С
|
«Орленок» (закрытый каток)
|
250 руб. — взрослый.
100 руб. — дети до 10 лет.
|100 руб. за 45 минут
|5
|
Среда — 19.00 и 20.45
Вскр — с 16.00 до 19.45
|нет