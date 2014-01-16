Куда пойти, куда кататься? «Панорамный» обзор катков

Каток на главной площадке города пользуется популярностью у пермяков со своими коньками - выход на лед здесь бесплатный. Кроме того, каток располагается прямо у главной городской елки на территории ледового городка. Он самый красивый в Перми, только качество льда не радует. Поверхность неровная, ямки и выбоины с легкостью становятся причиной падения, позаботьтесь о защите. Лед здесь не всегда очищен от снега. Еще один минус - площадка небольшая, в выходные и праздники здесь может быть тесновато.