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Posted 16 января 2014, 09:00

Published 16 января 2014, 09:00

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Куда пойти, куда кататься? «Панорамный» обзор катков

Куда пойти, куда кататься? «Панорамный» обзор катков

16 января 2014, 09:00
Фото: Кирилл Козлов.
Пока на улицах не стало очень холодно, успеваем затестить пермские ледовые арены.

Когда мы спрашивали у пермяков «Как настроиться на работу после праздников?», одним из наиболее популярных ответов был - заняться спортом. Мы выбрали каток как наиболее доступный и безопасный способ взбодриться и весело провести время. Наша задача - протестировать пять главных городских катков (под текстом таблица с подробным указанием цен ледовых площадок и критериев их оценки - Properm.ru).

Наряду с неподдельной радостью от катания мы столкнулись с унылым ожиданием в очередях, с выбоинами на льду и пьяными подростками. Панорама поможет вам оценить катки.

1. «Трудовые резервы»

Адрес: Патриса Лумумбы, 2. Каток не в центре, зато просторный. Ездить по кругу если и надоест, то нескоро. Есть заточка коньков. Коньки выдаются под залог. Это могут быть как паспорт или водительское удостоверение, так и деньги в сумме 1000 руб.

На катке с завидной периодичностью объявляют о запрете курения и распития алкогольных напитков. В громкоговоритель строгий голос объявляет о вызове полиции в случае нарушения правил. Правда, толпящихся по периметру подростков это не очень останавливает.

2. «Энергия»

Адрес: Советская, 100. Каток почти в центре города. Просторный, также есть прокат и заточка. На площадке часто проходят тренировки хоккейных команд. Для тех, кто на коньках стоит неуверенно и опасается снующих туда-сюда будущих Харламовых, это может стать неприятным сюрпризом.

3. Эспланада

Каток на главной площадке города пользуется популярностью у пермяков со своими коньками - выход на лед здесь бесплатный. Кроме того, каток располагается прямо у главной городской елки на территории ледового городка. Он самый красивый в Перми, только качество льда не радует. Поверхность неровная, ямки и выбоины с легкостью становятся причиной падения, позаботьтесь о защите. Лед здесь не всегда очищен от снега. Еще один минус - площадка небольшая, в выходные и праздники здесь может быть тесновато.

4. «Юность»

Адрес: Революции, 27. Каток большой, просторный, это его главный плюс. Рядом Горьковский парк, что тоже не может не радовать. Вечером с катка открывается вид на колесо обозрения с ярко-голубой подсветкой. Минусы есть и здесь: выход на лед даже со своими коньками стоит 200 рублей. Это самый дорогой открытый каток.

5. «Орленок»

Для тех, кто любит комфорт и боится простыть, мы включили в список крытый каток «Орленок» на Сибирской, 47. По цене (250 руб.) он существенно отличается от открытых, но зато в качестве льда можете не сомневаться. Сырых коньков здесь также не выдают. Площадка небольшая, но сеанс массового катания длится только 45 минут, заскучать не успеете.

Выбираем каток себе по душе и голосуем!

Каток Цена за выход на лед Цена за прокат коньков

Качествольда (5 баллов — хороший лед, 1 балл — ужасный лед)

 Время работы Температурные ограничения
«Трудовые резервы»

Будни — 150 руб.

Выходные — 160 руб.

Будни — 50 руб. за 1 час.

Выходные — 60 руб. за 1 час

 4 с 09.00 до 22.00 ежедневно нет
«Энергия»

Будни — 100 руб.

Выходные — 150 руб.

 70 руб. за 1 час 4

Будни — с 15.00 до 22.00

Праздники — с 12.00 до 22.00

 нет
Эспланада бесплатно 150 руб. за час 3

Будни — с 12.00 до 23.00

выходные — с 10.00 до 23.00.

 Эксплуатация катка возможна при температуре не выше -3°С
«Юность»

200 руб. — взрослый.

100 руб. — дети до 10 лет.

150 руб. — студенты

 50 руб. за 1 час 4

Сб — с17.00 до 21.00

Вскр — 15.00 до 21.00

 Эксплуатация катка возможна при температуре не ниже -18°С

«Орленок» (закрытый каток)

250 руб. — взрослый.

100 руб. — дети до 10 лет.

 100 руб. за 45 минут 5

Среда — 19.00 и 20.45

Вскр — с 16.00 до 19.45

 нет

Фото: Кирилл Козлов
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