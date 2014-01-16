«Сохранится максимум 30% деревьев»: Экскурсия в предполагаемый зоопарк

Еще один аргумент тех, кто хочет облагородить лес зоопарком, сводится к тому, что территория будущей стройки захламлена, и на ней живут бомжи. По словам Аверкиева, на территории Черняевского леса он знает еще как минимум пять территорий, которые облюбовали бездомные. «Но это не значит, что эти территории тоже надо чем-то застраивать», — продолжает общественник.