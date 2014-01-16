«Сохранится максимум 30% деревьев»: Экскурсия в предполагаемый зоопарк

Posted 16 января 2014, 11:17
Published 16 января 2014, 11:17
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
«Значит, война», — так исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев отреагировал на замечание губернатора Виктора Басаргина о малочисленности противников размещения зоопарка в Черняевском лесу. От слов Аверкиев перешел к конкретным действиям — 16 января общественник провел экскурсию по той части леса, где, по планам властей, должен разместиться "испанский" зоопарк. Главной целью организатора акции было уличить главу региона в лукавстве.
Напомним, в ноябре прошлого года на градостроительном совете при губернаторе испанская проектировочная компания Amusement Logic представила эскизный проект зоопарка в Черняевском лесу. Испанцы предложили краевым властям концепцию биопарка, то есть такой формы зверинца, где животные жили бы в ландшафтных условиях, максимально приближенных к их природной среде.
«Наш губернатор сказал, что при строительстве зоопарка в этой части леса сохранится 80% деревьев. Я хочу доказать, что максимум, что сохранится — 30%, не больше», — рассказал Аверкиев журналистам перед началом экскурсии.
По словам Аверкиева, Черняевский лес несет для города, прежде всего, экологическую функцию. «Лес реально защищает город от выбросов с Осенцовского промузла. Он абсорбирует кучу вредных веществ. Именно поэтому у многих деревьев здесь заторможен процесс фотосинтеза: они так много поглощают вредных веществ, что выделяют меньше кислорода, чем там, где почище», — рассказывает «экскурсовод».
На сегодняшний день около 50% Ченяевского леса составляют сосны. Часть деревьев действительно больны и деградируют, но противники переноса зоопарка и здесь разбивают аргументацию другой стороны — таких в лесу всего 1–3%. Остальные деревья вполне здоровы.
Сам лес является местом притяжения всевозможной фауны. Это и многочисленные виды птиц, и млекопитающие, в том числе ласки, зайцы-беляки, всевозможные грызуны. Про белок можно даже не говорить: кормление этих животных является традиционным развлечением посетителей леса уже много лет. «Если построить здесь зоопарк, животные просто уйдут», — уверен Аверкиев.
Еще один аргумент тех, кто хочет облагородить лес зоопарком, сводится к тому, что территория будущей стройки захламлена, и на ней живут бомжи. По словам Аверкиева, на территории Черняевского леса он знает еще как минимум пять территорий, которые облюбовали бездомные. «Но это не значит, что эти территории тоже надо чем-то застраивать», — продолжает общественник.
По подсчетам защитников леса, в той его части, где предполагается разместить зоопарк, будет вырублено до 70% деревьев. Так, полную вырубку проведут в зоне акватеррариума, амфитеатра, административных зданий, касс, входной группы, автостоянки, кафе и ресторана.
«Почему губернатор оставил проект на Братской и зацепился за этот — вообще непонятно. — Рассуждает Аверкиев. — Почему при абсолютно равной цене хотят строить здесь, я не знаю. Рациональных объяснений нет. Реальная версия — возможно, ту территорию пообещали под что-то другое».
В ближайшее время «борьба за Черняевский лес» продолжится. Уже 19 января правозащитники проведут акцию, в ходе которой пометят ярко-оранжевыми ленточками деревья, которые находятся под угрозой вырубки. А таких защитники особо охраняемой природной территории насчитали около 7 тысяч.