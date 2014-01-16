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Posted 16 января 2014, 11:17

Published 16 января 2014, 11:17

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

«Сохранится максимум 30% деревьев»: Экскурсия в предполагаемый зоопарк

«Сохранится максимум 30% деревьев»: Экскурсия в предполагаемый зоопарк

16 января 2014, 11:17
Фото: Кирилл Козлов.
Сюжет
Зоопарк
Как изменится Черняевский лес, если на его территории расположить пермский зоопарк? На этот вопрос ответил пермский общественник Игорь Аверкиев.

«Значит, война», — так исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев отреагировал на замечание губернатора Виктора Басаргина о малочисленности противников размещения зоопарка в Черняевском лесу. От слов Аверкиев перешел к конкретным действиям — 16 января общественник провел экскурсию по той части леса, где, по планам властей, должен разместиться "испанский" зоопарк. Главной целью организатора акции было уличить главу региона в лукавстве.

Напомним, в ноябре прошлого года на градостроительном совете при губернаторе испанская проектировочная компания Amusement Logic представила эскизный проект зоопарка в Черняевском лесу. Испанцы предложили краевым властям концепцию биопарка, то есть такой формы зверинца, где животные жили бы в ландшафтных условиях, максимально приближенных к их природной среде.

«Наш губернатор сказал, что при строительстве зоопарка в этой части леса сохранится 80% деревьев. Я хочу доказать, что максимум, что сохранится — 30%, не больше», — рассказал Аверкиев журналистам перед началом экскурсии.

По словам Аверкиева, Черняевский лес несет для города, прежде всего, экологическую функцию. «Лес реально защищает город от выбросов с Осенцовского промузла. Он абсорбирует кучу вредных веществ. Именно поэтому у многих деревьев здесь заторможен процесс фотосинтеза: они так много поглощают вредных веществ, что выделяют меньше кислорода, чем там, где почище», — рассказывает «экскурсовод».

На сегодняшний день около 50% Ченяевского леса составляют сосны. Часть деревьев действительно больны и деградируют, но противники переноса зоопарка и здесь разбивают аргументацию другой стороны — таких в лесу всего 1–3%. Остальные деревья вполне здоровы.

Сам лес является местом притяжения всевозможной фауны. Это и многочисленные виды птиц, и млекопитающие, в том числе ласки, зайцы-беляки, всевозможные грызуны. Про белок можно даже не говорить: кормление этих животных является традиционным развлечением посетителей леса уже много лет. «Если построить здесь зоопарк, животные просто уйдут», — уверен Аверкиев.

Еще один аргумент тех, кто хочет облагородить лес зоопарком, сводится к тому, что территория будущей стройки захламлена, и на ней живут бомжи. По словам Аверкиева, на территории Черняевского леса он знает еще как минимум пять территорий, которые облюбовали бездомные. «Но это не значит, что эти территории тоже надо чем-то застраивать», — продолжает общественник.

Игорь Аверкиев: При строительстве ЖК «Галактика» был впервые высказан аргумент, что лесу будет лучше после возведения комплекса, так как территорию вокруг благоустроят. Этот же тезис сегодня приводят по отношению к зоопарку. «Будет зоопарк — не будет бомжей и мусора». Но при этом еще не будет еще 70% деревьев.

По подсчетам защитников леса, в той его части, где предполагается разместить зоопарк, будет вырублено до 70% деревьев. Так, полную вырубку проведут в зоне акватеррариума, амфитеатра, административных зданий, касс, входной группы, автостоянки, кафе и ресторана.

Игорь Аверкиев: Итог — около 70%, в крайнем случае 65% деревьев, которые мы здесь видим, просто не будет. Это значит, что в лесу будет вырублено 3400 кубометров леса, 10 гектаров сосен или 35 товарных вагонов деловой древесины. Так что всё более чем серьезно. Нас заставляют сделать выбор — либо тот ужасный зоопарк на церковной территории, либо зоопарк в Черняевском лесу. Но выбор не в этом. Либо зоопарк в Черняевском лесу, либо на Братской. Причем, сегодня цена обоих зоопарков уже сравнялась — 2,5 млрд рублей. И с транспортом, и с экологией на Братской будет лучше и животным, и людям.

«Почему губернатор оставил проект на Братской и зацепился за этот — вообще непонятно. — Рассуждает Аверкиев. — Почему при абсолютно равной цене хотят строить здесь, я не знаю. Рациональных объяснений нет. Реальная версия — возможно, ту территорию пообещали под что-то другое».

В ближайшее время «борьба за Черняевский лес» продолжится. Уже 19 января правозащитники проведут акцию, в ходе которой пометят ярко-оранжевыми ленточками деревья, которые находятся под угрозой вырубки. А таких защитники особо охраняемой природной территории насчитали около 7 тысяч.

Фото: Кирилл Козлов
#Недвижимость#Спецпроекты#Мнения#Зоопарк#Черняевский лесопарк
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