Строительство скоростной ж/д магистрали Москва-Екатеринбург отложили

Напомним, в ходе реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань новую железную дорогу предполагалось протянуть до Екатеринбурга, захватив Пермь. Планировалось, что со строительством ВСМ-2 время в пути от Перми до Москвы составляло бы не более 8 часов.