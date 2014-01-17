Строительство скоростной ж/д магистрали Москва-Екатеринбург отложили

Posted 17 января 2014, 06:31
Published 17 января 2014, 06:31
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Правительство отложило на неопределенный срок один из самых дорогих инфраструктурных проектов — строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Казань, сообщает газета «Коммерсантъ».
Проект, который по словам Дмитрия Медведева «может вылиться в 1 трлн руб.», отложен из-за стагнации в экономике. Однако правительство не отказывается от него, а отложен до «более энергичной экономической ситуации», пишет издание.
Напомним, в ходе реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань новую железную дорогу предполагалось протянуть до Екатеринбурга, захватив Пермь. Планировалось, что со строительством ВСМ-2 время в пути от Перми до Москвы составляло бы не более 8 часов.