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Posted 17 января 2014, 06:31

Published 17 января 2014, 06:31

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Строительство скоростной ж/д магистрали Москва-Екатеринбург отложили

17 января 2014, 06:31
Теперь пермяки еще долго не смогут доехать на поезде до Москвы за 8 часов.

Правительство отложило на неопределенный срок один из самых дорогих инфраструктурных проектов — строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Казань, сообщает газета «Коммерсантъ».

Проект, который по словам Дмитрия Медведева «может вылиться в 1 трлн руб.», отложен из-за стагнации в экономике. Однако правительство не отказывается от него, а отложен до «более энергичной экономической ситуации», пишет издание.

Напомним, в ходе реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань новую железную дорогу предполагалось протянуть до Екатеринбурга, захватив Пермь. Планировалось, что со строительством ВСМ-2 время в пути от Перми до Москвы составляло бы не более 8 часов.

#Регион#Магистраль#Высокоскоростная магистраль#Москва-екатеринбург#Москва-казань
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