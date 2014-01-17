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Posted 17 января 2014, 09:23

Published 17 января 2014, 09:23

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Перми будет создан Совет по межнациональной политике

17 января 2014, 09:23
События 12 января, когда за попытку организовать массовую драку было задержано более 100 пермяков, ускорят создание органа.

Совет по межнациональной политике может быть создан в Перми в ближайшее время. Толчком к такому решению стали события 12 января, когда за попытку организовать массовую драку в городе было задержано более 100 националистов. «Последние события у всех на слуху», — пояснил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, говоря о необходимости ускорить работу по созданию Совета.

Напомним, 12 января пермская полиция предотвратила массовую драку, которую пытались организовать националисты. Информация о якобы совершенных преступлениях лицами из ближнего зарубежья с призывами к сбору и противоправным деяниям появилась в социальных сетях. Предполагаемое место сбора агрессивно настроенной молодежи на Центральном рвнке было оцеплено. Откликнувшихся на призыв бить мигрантов доставили в отделения полиции.

#Общество#Межнациональная рознь#Межнациональные отношения#Националисты#Русский марш
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