В Перми будет создан Совет по межнациональной политике

Совет по межнациональной политике может быть создан в Перми в ближайшее время. Толчком к такому решению стали события 12 января, когда за попытку организовать массовую драку в городе было задержано более 100 националистов. «Последние события у всех на слуху», — пояснил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, говоря о необходимости ускорить работу по созданию Совета.