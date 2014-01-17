В Перми будет создан Совет по межнациональной политике

Posted 17 января 2014, 09:23
Published 17 января 2014, 09:23
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Совет по межнациональной политике может быть создан в Перми в ближайшее время. Толчком к такому решению стали события 12 января, когда за попытку организовать массовую драку в городе было задержано более 100 националистов. «Последние события у всех на слуху», — пояснил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, говоря о необходимости ускорить работу по созданию Совета.
Напомним, 12 января пермская полиция предотвратила массовую драку, которую пытались организовать националисты. Информация о якобы совершенных преступлениях лицами из ближнего зарубежья с призывами к сбору и противоправным деяниям появилась в социальных сетях. Предполагаемое место сбора агрессивно настроенной молодежи на Центральном рвнке было оцеплено. Откликнувшихся на призыв бить мигрантов доставили в отделения полиции.