В Черняевском лесу прошла акция «Они хотят его срубить»

Posted 19 января 2014, 09:55
Published 19 января 2014, 09:55
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
— Вот здесь будет слоновник, здесь саванна, — размахивая руками показывает исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев (экскурсию по той части леса, где должен разместиться зоопарк смотрите здесь).
Так сегодня, 19 января, началась акция «Они хотят его срубить». Губернатор Виктор Басаргин заявил, что в процессе строительства зоопарка на территории Черняевского лесу деревья диаметром ствола более 30 сантиметров будут сохранены. Общественники подсчитали, что всего на территории, где предплагается разместить зоопарк, растет около 7 тысяч деревьев тоньше 30 сантиметров. В случае переезда зверинца за ДКЖ все они будут вырублены.
— Берем ленточку и обвязываем дерево с толщиной ствола менее 30 см, — объясняет правозащитник. — Для этого не надо измерять ствол, длина ленты не позволит обвязать деревья большей толщины.
Выслушав инструктаж, несколько десятков гражданских активистов по колено в снегу бредут к деревьям. После их трудов становится ясно, что прогнозы о 30% леса, который останется на этой территории были слишком оптимистичны. Скорее всего, будут вырублены почти все деревья.
«Губернатор, депутаты и «здравомыслящие пермяки», поймите, наконец, строительство зоопарка в Черняевском лесу это не просто очередной градостроительный проект — это варварская вырубка тысяч сосен, — написал после акции на свой страничке в facebook Аверкиев. — У зоопарка есть другое новое место (на Братской), а у «леса за ДКЖ» другого места в нашем городе нет. В современным цивилизованном городе вырубка гектаров корабельных сосен — дело немыслимое. На это можно пойти только в чрезвычайных обстоятельствах. В случае с зоопарком — нет таких обстоятельств».
Напомним, в ноябре прошлого года на градостроительном совете при губернаторе испанская проектировочная компания Amusement Logic представила эскизный проект зоопарка в Черняевском лесу. Испанцы предложили краевым властям концепцию биопарка, то есть такой формы зверинца, где животные жили бы в ландшафтных условиях, максимально приближенных к их природной среде.