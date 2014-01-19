В Черняевском лесу прошла акция «Они хотят его срубить»

«Губернатор, депутаты и «здравомыслящие пермяки», поймите, наконец, строительство зоопарка в Черняевском лесу это не просто очередной градостроительный проект — это варварская вырубка тысяч сосен, — написал после акции на свой страничке в facebook Аверкиев. — У зоопарка есть другое новое место (на Братской), а у «леса за ДКЖ» другого места в нашем городе нет. В современным цивилизованном городе вырубка гектаров корабельных сосен — дело немыслимое. На это можно пойти только в чрезвычайных обстоятельствах. В случае с зоопарком — нет таких обстоятельств».