В Пермском крае в массовых купаниях в проруби участвовало 43 тыс. человек

Для обеспечения порядка в ночь с 18 на 19 января было задействовано 696 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.

В ночь с 18 на 19 января 2014 года на территории Пермского края в 90 населенных пунктах состоялись торжественные богослужения и массовые купания, посвященные Крещению Господню, в которых приняло участие 43,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Для обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий на территории Пермского края было задействовано 696 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.