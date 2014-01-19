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Posted 19 января 2014, 06:38

Published 19 января 2014, 06:38

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Пермском крае в массовых купаниях в проруби участвовало 43 тыс. человек

19 января 2014, 06:38
Для обеспечения порядка в ночь с 18 на 19 января было задействовано 696 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.

В ночь с 18 на 19 января 2014 года на территории Пермского края в 90 населенных пунктах состоялись торжественные богослужения и массовые купания, посвященные Крещению Господню, в которых приняло участие 43,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Для обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий на территории Пермского края было задействовано 696 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.

#Регион#Крещение#Прорубь#Купание в проруби
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