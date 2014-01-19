В Пермском крае в массовых купаниях в проруби участвовало 43 тыс. человек

Posted 19 января 2014, 06:38
Published 19 января 2014, 06:38
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В ночь с 18 на 19 января 2014 года на территории Пермского края в 90 населенных пунктах состоялись торжественные богослужения и массовые купания, посвященные Крещению Господню, в которых приняло участие 43,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Для обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий на территории Пермского края было задействовано 696 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.