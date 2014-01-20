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Posted 20 января 2014, 11:00

Published 20 января 2014, 11:00

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

«Гастрономический рейд» по самым продвинутым ресторанам Перми

«Гастрономический рейд» по самым продвинутым ресторанам Перми

20 января 2014, 11:00
Фото: Кирилл Козлов.
Проект «Ресторанные недели Перми» впервые проходит в нашем городе. Семнадцать дней 11 лучших ресторанов-участников предлагают гостям специальное гастрономическое меню по фиксированной демократичной цене. Мы не смогли пройти мимо.

Редакция портала Properm.ru объехала все рестораны-участники и оценила готовность заведений к участию в проекте. Если вы еще не определились где необычно пообедать или поужинать, вам сюда.

Даже после небольшой поездки на Range Rover Sport в душе просыпается изысканный гурман. Перед нами — премиальный ресторан «Живаго» с классическим изысканным интерьером.

Ресторан Живаго

Первое на что мы обратили внимание внутри — внимательный персонал и безупречный сервис. Меню заведения основано на французских традициях. Это неспроста. Бренд-шеф ресторанной сети Живаго Group Александр Челпанов неоднократно проходил стажировку в парижской кулинарной школе Le Notre. Приятной неожиданостью для нас стала живая музыка: за обедом можно послушать звуки рояля, ближе к ужину приходит время женского вокала.

Кафе Pasternak

Это заведение работает в современной концепции smart-casual или «простота в изысканности». Девиз: «умное кафе» с демократичными ценами. В меню можно найти блюда итальянской, французской, русской, японской и паназиатской кухонь. Вместе с традиционным меню для продвинутых пользователей приносят планшет для заказа. Выбрав блюда для ужина, можно проверить почту или занять детей играми.

Кафе-бутик InVino

Фишка заведения — возможность купить вино без ресторанной наценки. Каждый кавист (специалист по элитному алкоголю) может подобрать вино, по-новому раскрывающее вкус вашего блюда. В «InVino» ходим учиться эногастрономии (искусство подбора вин к определенным блюдам).

Кафе «Другое место»
В этом заведении мы сразу почувстовали себя как дома. Здесь, в уютной и спокойной обстановке, хочется остаться, а после посещения «Другого места» — вернуться. За 12 лет истории кафе обрело уникальный стиль и колоритные традиции. Изначально заведение было открыто с балканскими специалитетами, но со временем влияние этой кухни несколько ослабело. Сейчас это европейская кухня, шеф-повар заведения — Андрей Лушников.

Ресторан Les Marches/ Ле Марш

Ресторан «Ле Марш» сразил нас шармом и изысканностью. Визитная карточка заведения — кухня высокого уровня: классическое фуа-гра, охлажденная морская рыба и морепродукты, а также блюда из мраморной говядины. Удивляет другое: современная интерпретация и авторский подход в блюдах не мешают кухне заведения сохранять классические мотивы.

Гриль-таверна «Монтенегро»

Старинное здание и правда создает атмосферу таверны: мангал в зале, на котором жарят мясо и рыбу у вас на глазах дополняет атмосферу радушия и гостеприимства. Недорогое вино, разливное пиво, различные виды мяса и сорта морской рыбы создают особое настроение — настроение «Монтенегро».

Гриль-таверна «Монтенегро» (Березники)

Проект «Ресторанные недели Перми» проходит первый раз и уже вышел за рамки Перми, что не может не радовать. Жители Березников могут также забронировать столик на ужин или обед в гриль-таверне «Монтенегро» в родном городе. Специфика заведения та же, что и в Перми. Коронные блюда — мясо и рыба, приготвленные на гриле.

Fabrika Кухня

Авторы идеи этого заведения считают, что «FabrikaКухня» — место для гурманов. Гурманов в самом широком смысле слова. Ценителей дизайна и музыки, разнообразных коктейлей и хорошей кухни. Каждый, кто здесь побывал, с этим согласится. Мы сразу обратили внимание на необычый авторский интерьер и приветливый подход персонала. «FabrikaКухня» предельно космополитична. Здесь уживаются европейская и тайская кухни, японская и американская.

Pravila

Интеллектуальный клуб-ресторан «Pravila» — это то редкое заведение, которое подойдет под любое настроение. Четыре зала ресторана позволяют организовать любое мероприятие (от детского праздника или романтического ужина, до торжественного банкета или деловых переговоров), которое пройдет точно по правилам клиента. Приглашенных гостей восхитит выбор гармоничных, авторских блюд от шеф-повара Евгения Попова.

Rio Churrasco

Этот ресторан — один из самых молодых и амбициозных проектов Пермского края, где кухня, интерьер и атмосфера замешана на ярких красках Латинской Америки. «Rio Churrasco» выставило новые требования в подходе к меню и приготовлению блюд. Здесь вам подадут блюда, приготовленные по последним технологиям ресторанного бизнеса из продуктов высочайшего качества. Шеф-повар Дмитрий Гутаров открыл уже не одно заведение Перми. Именно он был шеф-поваром кафе Valida, известного всем пермякам.

Ресторан «Эрнест»
Это самый первый ресторан в Перми такого высокого уровня. Когда-то это заведение позиционировалось как ресторан испанской кухни. Сейчас это больше европейская кухня, но испанские нотки здесь звучат по-прежнему громче других. Именно это заведение впервые на пермским рынке предложило услуги кейтеринга.

Фото: Кирилл Козлов
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