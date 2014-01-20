«Гастрономический рейд» по самым продвинутым ресторанам Перми

Проект «Ресторанные недели Перми» проходит первый раз и уже вышел за рамки Перми, что не может не радовать. Жители Березников могут также забронировать столик на ужин или обед в гриль-таверне «Монтенегро» в родном городе. Специфика заведения та же, что и в Перми. Коронные блюда — мясо и рыба, приготвленные на гриле.