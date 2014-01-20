Российские ученые работают над созданием первой в мире вакцины от курения

В Химках российские ученые работают над созданием вакцины против курения, сообщает BFM.ru. Вакцина уже прошла первую стадию клинических испытаний, сейчас ученые готовят ее к проведению второй стадии испытаний. Планируется, что препарат появится в продаже уже через пять лет. Ученые надеются, что их изобретение станет прорывом в сфере борьбы с курением.