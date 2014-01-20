Российские ученые работают над созданием первой в мире вакцины от курения

Posted 20 января 2014, 05:46
Published 20 января 2014, 05:46
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
В Химках российские ученые работают над созданием вакцины против курения, сообщает BFM.ru. Вакцина уже прошла первую стадию клинических испытаний, сейчас ученые готовят ее к проведению второй стадии испытаний. Планируется, что препарат появится в продаже уже через пять лет. Ученые надеются, что их изобретение станет прорывом в сфере борьбы с курением.
Вакцина, разрабатываемая учеными компании «Селекта /РУС/», представляет собой своеобразный молекулярный контейнер, который будет доставлять компоненты вакцины в клетки организма, отвечающие за запуск имунного ответа. В организме человека будут вырабатываться антитела, связывающие никотин в крови до его попадания в мозг. Если никотин не попадет в «центр удовольствий», то курение не вызовет удовлетворения.