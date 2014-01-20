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Posted 20 января 2014, 05:46

Published 20 января 2014, 05:46

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Российские ученые работают над созданием первой в мире вакцины от курения

20 января 2014, 05:46
Вакцина уже прошла первую стадию клинических испытаний.

В Химках российские ученые работают над созданием вакцины против курения, сообщает BFM.ru. Вакцина уже прошла первую стадию клинических испытаний, сейчас ученые готовят ее к проведению второй стадии испытаний. Планируется, что препарат появится в продаже уже через пять лет. Ученые надеются, что их изобретение станет прорывом в сфере борьбы с курением.

Вакцина, разрабатываемая учеными компании «Селекта /РУС/», представляет собой своеобразный молекулярный контейнер, который будет доставлять компоненты вакцины в клетки организма, отвечающие за запуск имунного ответа. В организме человека будут вырабатываться антитела, связывающие никотин в крови до его попадания в мозг. Если никотин не попадет в «центр удовольствий», то курение не вызовет удовлетворения.

#Здоровье#Курение#Антитабачный закон
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