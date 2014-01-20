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Posted 20 января 2014, 04:08

Published 20 января 2014, 04:08

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

В Пермском крае задержан похититель продуктов питания

20 января 2014, 04:08
Мужчина проник через окно в дом потерпевшей и украл еду.

В полицию Нытвенского района обратилась женщина 1979 года рождения с заявлением о том, что к ней в дом через окно проник неизвестный и похитил продукты питания.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался местный житель 1969 года рождения. Похищенные продукты были изъяты и возвращены владельцу. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУВД по Пермскому краю.

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