В Прикамье впервые за 12 лет число носителей ВИЧ пошло на убыль

2 тысячи 318 новых ВИЧ-инфицированных зарегистрировали в Пермском крае за 2013 год. Это на 135 человек меньше, чем за 2012 год.

По данным краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, впервые за 12 лет в нашем регионе число зарегистрированных случаев пошло на убыль, сообщает «АиФ-Прикамье» Эпидемически неблагополучными территориями по ВИЧ-инфекции остаются Березники (показатель заболеваемости в прошлом году составил 152,2 на 100 тысяч жителей), Краснокамск (133,7), Пермь (117,2) и Усольский район (126,9). Половина новых ВИЧ-инфицированных — жители Перми. За прошлый год зарегистрировано 1162 случая ВИЧ-инфекции. Среди всех районов города наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Орджоникидзевском (145,7), Кировском (143), Индустриальном (122,2) и Дзержинском (113) районах. Эксперты отмечают, что сейчас ВИЧ-инфекция чаще передается половым путем (52, 5%). Одной из главных причин стало снижение числа наркоманов, употребляющих тяжелые внутривенные наркотики. Около пятисот инфицированных женщин, несомотря на огромные рсики, родили детей. В итоге диагноз ВИЧ поставили 160 новорожденным.