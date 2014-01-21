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Posted 21 января 2014, 10:00

Published 21 января 2014, 10:00

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Пермь вошла в десятку популярных городов России

Пермь вошла в десятку популярных городов России

21 января 2014, 10:00
Фото: Кирилл Козлов.
Сюжет
Туризм
В среднем иностранные туристы гостили в Пермском крае по четыре-пять дней,

По итогам праздничного периода января Пермь стала одним из самых популярных городов России для иностранных туристов, сообщают эксперты издания «Турибизнес».

Полностью топ-10 популярнейших российских городов выглядит так: 1. Москва; 2. Санкт-Петербург; 3. Адлер; 4. Екатеринбург; 5. Казань; 6. Нижний Новгород; 7. Новосибирск; 8. Владивосток; 9. Сочи; 10. Пермь.

В целом авторы исследования полагают, что минувший год для отечественной туристической отрасли можно считать удачным. Например, в период зимних праздников количество гостей одной только Москвы выросло на 30%. Список российских направлений, ставших наиболее популярными среди иностранных туристов в 2013 году, выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток, Сочи, Пермь.

#Общество#Туризм
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