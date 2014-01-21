Пермь вошла в десятку популярных городов России

В целом авторы исследования полагают, что минувший год для отечественной туристической отрасли можно считать удачным. Например, в период зимних праздников количество гостей одной только Москвы выросло на 30%. Список российских направлений, ставших наиболее популярными среди иностранных туристов в 2013 году, выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток, Сочи, Пермь.