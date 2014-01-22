Фотофакт: «красный человечек» пострадал от поджигателей

Posted 22 января 2014, 05:08
Published 22 января 2014, 05:08
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В результате поджога, совершенного вечером 21 января, пермский арт-объект «Красный человечек» группы Pprofessors частично почернел. Напомним, неизвестные подожгли символ пермской «культурной революции», установленный у здания Законодательного собрания. Потушить арт-объект удалось прохожим.
Отметим, последний поджог арт-объектов был совершен в Перми в ноябре 2011 года. Тогда вандалы пытались с помощью бензина сжечь деревянную букву «П», установленную возле железнодорожного вокзала. Что касается «красного человечка», то его последняя реставрация проходила осенью 2013 года. Что будет с «человечком» после поджога, пока непонятно.