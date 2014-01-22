properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января 2014, 05:08

Published 22 января 2014, 05:08

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Фотофакт: «красный человечек» пострадал от поджигателей

22 января 2014, 05:08
Арт-объект удалось спасти случайным прохожим.

В результате поджога, совершенного вечером 21 января, пермский арт-объект «Красный человечек» группы Pprofessors частично почернел. Напомним, неизвестные подожгли символ пермской «культурной революции», установленный у здания Законодательного собрания. Потушить арт-объект удалось прохожим.

Отметим, последний поджог арт-объектов был совершен в Перми в ноябре 2011 года. Тогда вандалы пытались с помощью бензина сжечь деревянную букву «П», установленную возле железнодорожного вокзала. Что касается «красного человечка», то его последняя реставрация проходила осенью 2013 года. Что будет с «человечком» после поджога, пока непонятно.

Фото: Properm.ru
#Общество#Арт-объекты#Красные человечки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика